Подмосковная школьница стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Работа Миланы Василицы из Подмосковья вошла в число лучших в России по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Милана – ученица 10 класса Селятинской школы №1 Наро-Фоминского городского округа. Она победила в возрастной категории 10-11 классов.
Всего в федеральном этапе конкурса участвовали 417 сочинений со всей страны, в том числе пять от Московской области. Милана Василица вошла в сотню лучших финалистов», – отметили в министерстве.
Церемония награждения победителей состоится 28-29 ноября в Москве.
Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года. Цели проекта –формирование положительного отношения к русскому языку и литературе, популяризация грамотного владения языком.
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Лора Луганская