Учёные из Долгопрудного признаны профессором и деканом года

Фото: Фотобанк МО, администрация г. о. Долгопрудный
Учёные из Долгопрудного стали лауреатами общенациональной премии. Их удостоили званий «Профессора года» и «Декана года», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Награждение состоялось на шестом Профессорском форуме «Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики», который прошёл в Москве. На него собрались более 2,5 тыс участников – представители власти, бизнеса, научного сообщества, ректоров и сотрудников вузов.
Профессор кафедры теоретической физики МФТИ, доктор физико-математических наук Владимир Крайнов признан профессором года в номинации «Физико-математические науки». А премии «Декан года» в той же номинации удостоен директор физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института Андрей Райгородский.
Выступая на форуме, министр просвещения России Сергей Кравцов напомнил, что президентом Владимиром Путиным объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Он поблагодарил всех учителей и преподавателей за труд по воспитанию и обучению молодёжи.
Общенациональная премия «Профессор года» учреждена Российским профессорским собранием для сохранения и развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения научных и педагогических работников.
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Профессор кафедры теоретической физики МФТИ, доктор физико-математических наук Владимир Крайнов признан профессором года в номинации «Физико-математические науки». А премии «Декан года» в той же номинации удостоен директор физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института Андрей Райгородский.
Общенациональная премия «Профессор года» учреждена Российским профессорским собранием для сохранения и развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения научных и педагогических работников.
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Лора Луганская