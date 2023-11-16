В Долгопрудном завершают масштабную реконструкцию котельной

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Реконструированная котельная на Спортивной начнет обеспечивать теплом жителей Долгопрудного. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
В городском округе Долгопрудный завершают работы по реконструкции котельной на улице Спортивной, 3а.
Котельная оснащает теплом свыше 60 многоквартирных домов и 12 социальных объектов.
Стоит отметить, что в рамках ремонтных работ были обновлены паровые котлы, большая часть оборудования и узлов. Также повысилась мощность котельной до 69 МВт. Объект будет обеспечивать теплом порядка 18 тысяч жителей городского округа.
Кроме этого, на данный момент уже производиться облагораживание прилегающей территории к объекту.
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Котельная оснащает теплом свыше 60 многоквартирных домов и 12 социальных объектов.
Кроме этого, на данный момент уже производиться облагораживание прилегающей территории к объекту.
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Мира Полтева