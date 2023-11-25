Учёные РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов

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Свобода высказываний и жизнь по правде для мигрантов важнее, чем москвичам. Главная ценность москвичей — карьера.
Мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают разными ценностями. Об этом говорят результаты опроса, которые предоставила руководитель отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галина Осадчая на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения», пишет РБК.
Для мигрантов главной ценностью является крепкая семья и дети (так ответили 57% респондентов).Среди жителей Москвы и Подмосковья так считают только 25%. Мигранты поместили верность на третье место в иерархии семейных ценностей, а москвичи на четвертое-пятое места.
Москвичи поставили в приоритет карьерную реализацию (42%). У мигрантов эта доля равняется 30,7%.
Существенные расхождения у мигрантов и москвичей есть и в оценке такой ценности, как уважение со стороны окружающих. 35% опрошенных мигрантов назвали это ценностью и только 9% москвичей ответили также.
27% мигрантам важно «жить по правде, совести, справедливости». Также считают только 15% москвичей.
Стремится к богу и следует заповедям каждый пятый опрошенный мигрант, и только 4% москвичей.
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Для мигрантов главной ценностью является крепкая семья и дети (так ответили 57% респондентов).Среди жителей Москвы и Подмосковья так считают только 25%. Мигранты поместили верность на третье место в иерархии семейных ценностей, а москвичи на четвертое-пятое места.
Существенные расхождения у мигрантов и москвичей есть и в оценке такой ценности, как уважение со стороны окружающих. 35% опрошенных мигрантов назвали это ценностью и только 9% москвичей ответили также.
27% мигрантам важно «жить по правде, совести, справедливости». Также считают только 15% москвичей.
Стремится к богу и следует заповедям каждый пятый опрошенный мигрант, и только 4% москвичей.
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Мария Фирсова