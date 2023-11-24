В военкомат доставили более 100 сотрудников Wildberries после задержания в Электростали

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В военкомат доставили 105 сотрудников Wildberries после задержания на складе в Электростали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что те их них, кто попадает под осенний призыв будут направлены на срочную службу в ВС РФ. Также не некоторых задержанных составлены протоколы за отсутствие дактелоскопии.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Представители Росгвардии заняты поимкой нелегальных мигрантов и тех, кто в последнее время получил российское гражданство, и, решившие не вставать на воинский учет. По словам работников склада, некоторым задержанным выдают повестки в военкомат.
В пресс-службе компании заявили, что из-за проверки документов возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, а также сроки получения. Уточнялось, что более 8 тыс сотрудников не могли работать.
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Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Представители Росгвардии заняты поимкой нелегальных мигрантов и тех, кто в последнее время получил российское гражданство, и, решившие не вставать на воинский учет. По словам работников склада, некоторым задержанным выдают повестки в военкомат.
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Элина Позднякова