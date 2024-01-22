Учёные рассказали, как им 100 лет удавалось сохранять тело Ленина

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В воскресенье, 21 января, исполнилось ровно 100 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова-Ленина. Учёные Сеченовского института рассказали, как советские специалисты благодаря уникальным технологиям смогли сохранить тело вдохновителя Октябрьской революции на целый век.
Ученые Сеченовского Университета Минздрава России — тогда медфака МГУ — Абрикосов, Збарский и Воробьёв в очередной раз вписали свои имена в историю медицины. Они не раз подчёркивали, что не изобретали состав для бальзамирования, а лишь усовершенствовали его. Создал же формулу ещё в конце XIX века их предшественник Николай Мельников -Разведенков, который работал в университете на кафедре патанатомии. В музее кафедры до сих пор хранятся препараты, изготовленные по его рецептам и формулам.
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