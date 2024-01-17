В подмосковном музее-заповедники пройдет программа «В Горках знал его любой…»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе пройдет программа «В Горках знал его любой…». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится в многопрофильным учреждении культуры пройдет 21 января.
Стоит отметить, что программа пройдет два раза в 13:00 и в 15:00. Подробности можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».
Кроме этого, мероприятие получило поддержку от министерства культуры и туризма Подмосковья.
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«В рамках программы гости узнают о жизни селян начала XX века. При этом будет рассказано об интересных фактах истории деревни, которые связаны с колхозом имени Владимира Ильича, созданного в сентябре 1929 года», — поделились в министерстве.
Кроме этого, мероприятие получило поддержку от министерства культуры и туризма Подмосковья.
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Мира Полтева