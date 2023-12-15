Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури

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Заместитель заведующего кафедрой ИКИ РАН, специалист по солнечному ветру Андрей Садовский заявил, что вспышки на Солнце, которые наблюдаются сейчас, не обладают такой мощностью, чтобы разрушить защитное поле Земли.
«Каждые 11 лет солнечные магнитные полюса меняются местами, и в это время ближайшая к нам звезда проявляет наибольшую активность. Есть ли опасность для Земли? На протяжении последних тысяч лет мы вполне себе жили с этими вспышками, порой куда более мощными. Думаю, единственное, что может грозить нам — это очередная магнитная буря. Ну а чтобы магнитное поле нашей планеты оказалось разрушенным, вспышка должна быть поистине колоссальной», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Садовский.
Ранее, 14 декабря, на Солнце была зафиксирована самая мощная за последние шесть лет вспышка.
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