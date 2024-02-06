В 2024 году практику в ЦППК смогут пройти порядка 700 студентов

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В 2024 году ЦППК примет еще больше студентов-практикантов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года уже прошли первые практики у студентов в филиалах ЦППК.
Стоит отметить, что после практики студенты смогут трудоустроиться в компанию на несколько специальностей на выбор.
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«Сейчас компания взаимодействует с 15 заведениями из Москвы и Подмосковья, а также из Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Курской, Рязанской, Ярославской и Тульской областей. Придя на практику, учащиеся оттачивают навыки в эксплуатационных депо в качестве дублеров помощников машинистаПосле практики они смогут работать и на новых диаметрах и в «Иволгах» всех модификаций», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева