Уехавший из России педиатр Бутрий начал принимать пациентов в Тбилиси

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Педиатр Сергей Бутрий, эмигрировавший из России из-за интервью журналисту-иноагенту Катерине Гордеевой*, начал принимать пациентов в клинике «Чайка» в Тбилиси, о чём сам написал в своём Telegram-канале.
«Дорогие пациенты, в конце этой недели я открываю прием в клинике Чайка Тбилиси (Грузия), буду там принимать в пятницу, субботу и воскресенье (29-31 марта)», — написал медик.Ранее автор блога «Записки детского врача» уехал из России после 10 суток административного ареста по делу о возбуждении ненависти и вражды. По словам Бутрия, ему намекнули, что арестом дело не ограничится. Поэтому освободившись, он вместе с женой и сыном покинул Россию.
Хамовнический суд арестовал Бутрия после его интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В материалах утверждалось, что в некоторых фразах врача прослеживалось «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».
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