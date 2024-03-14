Педиатр Бутрий уехал из России после 10 суток ареста

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который позволит запретить популярный сервис TikTok, если его материнская компания ByteDance не продаст соцсеть компании за пределами Китая в течение 165 дней. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сайт законодательного органа. Если же покупателя найти не удастся, то американским магазинам приложений и веб-хостингам запретят размещать у себя ссылки на скачивание соцсети под угрозой санкций Минюста.