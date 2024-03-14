Педиатр Бутрий уехал из России после 10 суток ареста

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Автора блога «Записки детского врача» педиатр Сергей Бутрий уехал из России после 10 суток ареста по делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Бутрия, ему намекнули, что арестом дело не ограничится. Поэтому освободившись, он вместе с женой и сыном покинул Россию.
Он пообещал не прекращать консультировать пациентов, в том числе дистанционно, а также рассказал о планах заняться обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. На его блог о современной педиатрии в Telegram подписаны более 117 тыс. человек, а в «ВКонтакте» — более 230 тыс.
Хамовнический суд арестовал Бутрия после его интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В материалах утверждалось, что в некоторых фразах врача прослеживалось «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».
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Он пообещал не прекращать консультировать пациентов, в том числе дистанционно, а также рассказал о планах заняться обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. На его блог о современной педиатрии в Telegram подписаны более 117 тыс. человек, а в «ВКонтакте» — более 230 тыс.
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Ювелина Бернст