В Петербурге педиатра обвинили в совращении школьницы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В Санкт-Петербурге педиатр обвиняют в совращении школьницы прямо в кабинете детской поликлиник, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, в полицию на мужчину заявила мама 16-летней школьницы. Она сообщила, что 53-летний педиатр совершил развратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери прямо в кабинете детской городской поликлиники Петербурга.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают по всему городу.
Напомним, ранее в подмосковном Сергиевом Посаде детский тренер по карате снял с себя штаны на улице и принялся ублажать себя на глазах у маленьких девочек. Он также просил детей помогать себе, пока онанировал.
Читайте также:
В Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми
В Петербурге 75-летнего пенсионера заподозрили в педофилии в отношении 3 детей
Под Волгоградом строителя обвинили в совращении школьниц, но жена это отрицает
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают по всему городу.
Читайте также:
В Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми
В Петербурге 75-летнего пенсионера заподозрили в педофилии в отношении 3 детей
Под Волгоградом строителя обвинили в совращении школьниц, но жена это отрицает
Евгения Парфентьева