Уехавший в США продюсер «Ласкового мая» забросил могилу сына

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который переехал в США несколько лет назад, не ухаживает за могилой своего сына. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Могила на Троекуровском кладбище в Москве, где покоится 16-летний Александр, выглядит заброшенной. Согласно информации источника, в память о сыне Разин начал строить мемориальный комплекс, но он «выглядит практически достроенным снаружи, а внутри — навалены деревянные доски и холсты».
За 7 лет специалисты возвели часовню, которая отделана мрамором и имеет золотые купола. В настоящее время обустройство захоронения приостановлено.
Напомним, сына Андрея Разина Александра не стало в марте 2017 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.
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За 7 лет специалисты возвели часовню, которая отделана мрамором и имеет золотые купола. В настоящее время обустройство захоронения приостановлено.
Напомним, сына Андрея Разина Александра не стало в марте 2017 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.
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Екатерина Коршунова