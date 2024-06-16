Число госпитализированных в Москве после отравления готовой едой выросло до 41

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До 41 человека увеличилось число госпитализированных с ботулизмом после отравления готовой едой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сегодня, 16 июня, следователи посетили производства и склады ООО «Гастропорт» и ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Согласно информации источника, повара «Локалкитчен» попытались выкинуть фасоль, тунец и другие продукты, из которых готовили тот самый салат, однако их удалось выявить.
Отмечается, что сервис «Кухня на районе» объявил о временной приостановке работы.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сотрудники СК провели обыски в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.
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Отмечается, что сервис «Кухня на районе» объявил о временной приостановке работы.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после случаев отравления москвичей салатами, приобретенными в магазинах. Сотрудники СК провели обыски в местах продажи продуктов, предположительно ставших причиной отравления.
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Екатерина Коршунова