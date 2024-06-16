Труп мужчины вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Тело мужчины нашли и вытащили из Москвы-реки в районе ЖК River Sky. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что труп мужчины, который плыл спиной вверх по течению, обнаружили очевидцы. Они вызвали экстренные службы.
Погибшего извлекли из воды в районе набережной недалеко от улицы Виктора Маслова в Даниловском районе Москвы. Личность погибшего и обстоятельства гибели выясняются.
По предварительным данным, его прибило течением, смерть могла наступить несколько дней назад.
Ранее сообщалось, что в акватории реки Невы в Петербурге обнаружили труп мужчины, который был обвязан веревками. К моменту обнаружения у трупа уже имелись гнилостные образования.
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Погибшего извлекли из воды в районе набережной недалеко от улицы Виктора Маслова в Даниловском районе Москвы. Личность погибшего и обстоятельства гибели выясняются.
По предварительным данным, его прибило течением, смерть могла наступить несколько дней назад.
Ранее сообщалось, что в акватории реки Невы в Петербурге обнаружили труп мужчины, который был обвязан веревками. К моменту обнаружения у трупа уже имелись гнилостные образования.
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Екатерина Коршунова