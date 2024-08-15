Компенсация и тюрьма: Юрист раскрыл, чем обернется агрессия покупателей на сотрудников ПВЗ

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В подмосковной Лобне женщина ударила по голове сотрудницу ПВЗ, когда та, ссылаясь на правила маркетплейса, пыталась объяснить, что возврат оформить невозможно. И такое происходит практически ежедневно: разъяренные какой-то мелочью люди-покупатели, не взирая на правила этикета и даже законодательства, приносят вред ни в чем невиновным сотрудникам пунктов выдачи. Неужели такие поступки остаются безнаказанными?
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» разъяснил, что человека, совершившего то или иное противоправное действие в отношении сотрудника ПВЗ, могут привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной в зависимости от конкретных действий.
По словам юриста, возможно и привлечение к иной административной и уголовной ответственности по статье о мелком хулиганстве в тех случаях, когда сам сотрудник ПВЗ не пострадал, но незначительно пострадало иное имущество.
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«Первое, что нужно понимать, — в каждом ПВЗ находятся видеокамеры, которые фиксируют происходящее. В случае применения силы в отношении сотрудника ПВЗ, как правило, наступает административная ответственность, при этом здесь достаточно испытать простую физическую боль, не говоря уже о каких-то гематомах и страшных ранах. Если же действие было совершено при высказывании оскорблений на почве национальности, религии, ненависти или вражды, высока вероятность привлечения к уголовной ответственности. Так же нанесение побоев лицом, которое уже подвергнуто административному наказанию, влечет наступление уголовной ответственности», — объяснил эксперт.
По словам юриста, возможно и привлечение к иной административной и уголовной ответственности по статье о мелком хулиганстве в тех случаях, когда сам сотрудник ПВЗ не пострадал, но незначительно пострадало иное имущество.
«В случае административного наказания назначается штраф до 30 000 рублей. В случае уголовного наказания — лишение свободы на срок до 5 лет в зависимости от квалификации преступления. Еще потерпевший вправе обратиться в суд с требованием о моральной компенсации, так как при нанесение побоев — моральный вред презюмируется. Сумма моральной компенсации, на которую сможет рассчитывать пострадавшее лицо, варьируется от 10 000 рублей и до 100 000», — заключил специалист.
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Анастасия Бондарева