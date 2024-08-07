В Москве охранники супермаркета жестоко избили мужчин из ЛНР

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Охранники супермаркета на юго-востоке Москвы жестоко избили двух мужчин из Луганской народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На опубликованных в сети кадрах видно, как несколько сотрудников-кавказцев на повышенных тонах разговаривали с двумя молодыми людьми. Затем один из охранников толкнул приехавшего из Луганска. После того, как охранники заметили, что их потасовку снимают на телефон, то они стали избивать одно из мужчин.
Согласно информации источника, работники магазина задевали мужчин несколько дней подряд. Они требовали предъявлять чеки за оплаченную продукцию, а также угрожали.
В другой день 7 сотрудников супермаркета пригласили молодых людей на территорию, где не было камер. После драки одному из пострадавших медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.
По факту произошедшего на буйных охранников завели административные протоколы о мелком хулиганстве.
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Согласно информации источника, работники магазина задевали мужчин несколько дней подряд. Они требовали предъявлять чеки за оплаченную продукцию, а также угрожали.
В другой день 7 сотрудников супермаркета пригласили молодых людей на территорию, где не было камер. После драки одному из пострадавших медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.
По факту произошедшего на буйных охранников завели административные протоколы о мелком хулиганстве.
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Екатерина Коршунова