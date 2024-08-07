16-летней девочке-подростку выстрелили в голову в ПВЗ в Питере

Взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Лобне, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев. Сообщается, что пострадал минимум один человек. Местные жители уточнили, что в Научном городке жил мужчина, собиравший боеприпасы времен Великой Отечественной войны. После его смерти родня стала разбирать в квартире вещи. Тогда и случился взрыв.