16-летней девочке-подростку выстрелили в голову в ПВЗ в Питере

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Девочке-подростку в возрасте 16 лет выстрелили в голову в пункте выдачи заказов в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru. Все случилось в минувший понедельник, 5 августа, когда 17-летний юноша случайно выстрелил в сверстницу из пневматического пистолета.
Пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Сейчас она в больнице, ее состояние медики оценивают как среднетяжелое. Предполагаемого виновника происшествия задержали и доставили в полицию, где он объясняет свой поступок.
По данным матери пострадавшей, юноша один раз звонил с извинениями, узнав самочувствие девушки. Полицейские проверяют данные и разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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