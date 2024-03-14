Уклониста из Таджикистана с паспортом РФ задержали в Белоруссии

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Одного из граждан Таджикистана, принявших гражданство Российской Федерации и призванных на военную службу, задержали в Белоруссии после его побега из России, передает РИА Новости.
Это подтвердила старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова. По ее словам, обоим мужчинам были предъявлены обвинения за их действия.
Один из уроженцев Таджикистана был найден в Белоруссии. После задержания он был доставлен в столицу.
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Один из уроженцев Таджикистана был найден в Белоруссии. После задержания он был доставлен в столицу.
«С фигурантом проведены следственные действия, в ходе допроса он полностью признал вину», — отмечается в сообщении.В настоящее время правоохранительные органы устанавливают местонахождение второго уроженца Таджикистана.
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Артем Кузьмин