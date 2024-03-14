УФСБ: жительницу Мариуполя задержали за шпионаж в пользу Украины

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Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе женщину, которая собирала информацию о ВС РФ для спецслужб Украины. Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.
«Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях», — говорится в сообщении ведомства.
При обыске у задержанной обнаружена переписка с представителем спецслужб Украины, в которой её просят за денежное вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить наличие беспилотников в одном районе.
Ранее также сообщалось, что в Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить гумпомощь для ВС РФ.
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