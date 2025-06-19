Украинка заявила, что ее не пустили в бомбоубежище в Израиле

19 июня 2025, 10:54

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Гражданку Украины не пустили в бомбоубежище в Израиле. Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на опубликованное в соцсетях видео девушки.