Украинка заявила, что ее не пустили в бомбоубежище в Израиле
Гражданку Украины не пустили в бомбоубежище в Израиле. Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на опубликованное в соцсетях видео девушки.
После получения извещения о возможном ударе украинка попыталась спрятаться в ближайшем бомбоубежище. Но, по ее словам, в расположенное в соседнем доме укрытие ее не впустили, мотивировав это фразой: «мест нет».
Ранее Максим Виторган рассказал, что делает сразу после выхода из бомбоубежища в Израиле. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика нанесла ответные удары. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.
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