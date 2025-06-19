Галей ЦАХАЛ заявило о попадании иранской ракеты в больницу в Беэр-Шеве
В четверг утром армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило о ракетном ударе, в результате которого одна из иранских ракет попала в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, удар привел к значительному ущербу. Также зафиксированы дополнительные попадания ракет в Тель-Авиве и Холоне. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
В связи с произошедшим власти призывают граждан избегать посещения больницы «Сорока» и соблюдать меры предосторожности.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ запустил масштабную операцию «Восстающий лев», в рамках которой израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и целям, связанным с ядерной программой Ирана. В ответ Иран инициировал операцию «Правдивое обещание — 3». Обе стороны сообщают о десятках погибших и сотнях раненых. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их абсолютно неприемлемыми.
Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: