Галей ЦАХАЛ заявило о попадании иранской ракеты в больницу в Беэр-Шеве

19 июня 2025, 08:31

Фото: iStock/Zeferli

В четверг утром армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило о ракетном ударе, в результате которого одна из иранских ракет попала в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом пишет РИА Новости.