Уехавший из РФ актёр Сафонов пропал в Израиле после бомбёжек

18 июня 2025, 17:50

После атаки Ирана уехавшего из России актёра Кирилла Сафонова потеряли в Израиле

Кирилл Сафонов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр театра и кино Кирилл Сафонов уехал в Израиль, где пропал без вести после обстрелов со стороны Ирана. Об этом сообщает «NEWS.ru».