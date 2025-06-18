Уехавший из РФ актёр Сафонов пропал в Израиле после бомбёжек
Российский актёр театра и кино Кирилл Сафонов уехал в Израиль, где пропал без вести после обстрелов со стороны Ирана. Об этом сообщает «NEWS.ru».
По данным корреспондента «NEWS.ru» последнее сообщение от Кирилла было опубликовано в его блоге 11 июня. В нём актёр указал, что билеты на премьеру короткометражного фильма с его участием распроданы. Больше никакой информации от Сафонова не было, а сам он не выходит на связь.
Велика вероятность, что Сафонов находится в бомбоубежище, где нет мобильной связи и интернета, но в нынешних реалиях максимально безопасно. Город Ашкелон, где он жил всё это время находится на границе с сектором Газа. Во время нападения ХАМАС в 2023 году город оказался практически на передовой из-за близости к границе. На данный момент Ашкелон вновь попал под ракетные удары, но уже со стороны Ирана.
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