Украинские власти заявили, что ожидают помощи от Испании

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев ожидает военные поставки из Мадрида. Об этом он сказал на своей странице в социальной сети X.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существуют проблемы с доставкой военной помощи от западных стран. Он отметил, что не все поставки осуществляются в срок и в обещанных объемах.
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