В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины

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Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала власти Евросоюза и руководство НАТО снять все ограничения на поставки вооружений и военной техники для Украины. Об этом сообщает телеканал NOS.
Оллонгрен утверждает, что непрерывная финансовая поддержка Киева со стороны европейских государств и Вашингтона будет способствовать поддержанию безопасности не только Украины, но и западных стран. Министр добавил, что происходящий украинский конфликт может повлиять и на Нидерланды, если военная помощь и инвестирование в киевский режим прекратятся.
Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания специальной военной операции. По словам Грама, Норвегия и ее союзники должны находиться в состоянии боевой готовности и обладать возможностью своевременного ответа на возникающие угрозы.
Напомним, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие двадцать лет. По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему для обучения военных.
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Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания специальной военной операции. По словам Грама, Норвегия и ее союзники должны находиться в состоянии боевой готовности и обладать возможностью своевременного ответа на возникающие угрозы.
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Екатерина Коршунова