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В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины

В Минобороны Нидерландов призвали снять все ограничения на поставки оружия Киеву
10 февраля 2024, 19:26
Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала власти Евросоюза и руководство НАТО снять все ограничения на поставки вооружений и военной техники для Украины. Об этом сообщает телеканал NOS.
Оллонгрен утверждает, что непрерывная финансовая поддержка Киева со стороны европейских государств и Вашингтона будет способствовать поддержанию безопасности не только Украины, но и западных стран. Министр добавил, что происходящий украинский конфликт может повлиять и на Нидерланды, если военная помощь и инвестирование в киевский режим прекратятся.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну быть готовой к возможному противостоянию с Россией после окончания специальной военной операции. По словам Грама, Норвегия и ее союзники должны находиться в состоянии боевой готовности и обладать возможностью своевременного ответа на возникающие угрозы.


Напомним, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к войне с Россией, которая может начаться в ближайшие двадцать лет. По его мнению, НАТО необходимо организовать структурированную систему для обучения военных.

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Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
10 февраля 2024, 15:41

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Гладков призвал всех людей найти укрытия без окон со сплошными стенами. Губернатор также попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе. Трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Их госпитализировали.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#атака
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Минобороны России: Украина пыталась атаковать гражданские суда в Чёрном море
10 февраля 2024, 15:33

Фото: iStock/NickolayV

Минобороны России сообщило, что вечером 9 февраля украинские войска пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря.
Отмечается, что атака противника осуществлялась с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Для ее отражения российская сторона использовала патрульные корабли и авиацию Военно-Морского Флота РФ, которые выполняли задачи в указанном районе.

Согласно информации источника, нападение было успешно отражено. В ведомстве подчеркнули, что гражданские транспортные суда и корабли ВМФ РФ повреждения не получили.

Ранее сообщалось, что на востоке Харьковской области российские войска нанесли удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего украинских войск.

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ВС РФ атаковали место под Харьковом, где офицеры ВСУ отмечали назначение Сырского
РИА Новости: по отмечавшим назначение Сырского офицерам ВСУ нанесён удар
10 февраля 2024, 15:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На востоке Харьковской области российские войска нанесли удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего украинских войск. Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно информации источника, российские войска нанесли удар по кафе в городе Великий Бурлук. Примечательно, что еще один удар нанесли по нефтебазе противника в Харькове.

Лебедев подчеркнул, что там хранилось топливо для военной техники ВСУ. На данный момент известно об одиннадцати единицах пострадавших единиц техники.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации.

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Три человека пострадали при обстреле Белгородской области
Гладков: три человека пострадали при обстреле Белгородской области
10 февраля 2024, 12:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале, что три человека пострадали при украинском обстреле хутора в Грайворонском округе.
Гладков отметил, что трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Их госпитализировали.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам Гладкова, также повреждения получил экскаватор.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. В результате обстрела предварительно пострадали пять человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Также от взрывов получили повреждения два жилых дома, в которых выбило стёкла, разрушило фасады, кровли и заборы.

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Зеленский рассказал о результатах переговоров с конгрессменами о ракетах ATACMS
Зеленский не смог убедить Конгресс США в вопросе поставок дальнобойных ракет
10 февраля 2024, 07:41

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Накануне, 9 февраля, украинский президент Владимир Зеленский встретился с представителями двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США. Во время переговоров ему не удалось выпросить у американцев дальнобойные ракеты ATACMS.
В своём телеграм-канале глава киевского режима выразил сожаление по поводу отсутствия решения по данному вопросу. С конгрессменами, делегацию которых во время визита на Украину возглавил председатель комитета по разведке Майк Тёрнер, обсуждались также продолжение поставок ракет для универсального комплекса противовоздушной обороны Patriot.

На видеозаписи встречи с американскими законодателями можно увидеть, как Зеленский, не получив положительного ответа на практически прямую просьбу о ракетах, дальность полёта которых составляет 300 километров, и вспомнив также о до сих пор продолжающихся прениях в Конгрессе относительно следующего пакета помощи Киеву, спросил у своих главных партнёров, продолжат ли они спонсировать Киев. На это ему ответили, что поддержка Украины в США и НАТО по-прежнему сильна.

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#ракета
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Военный ВС РФ «Якорь»: ВСУ систематически маскируются под гражданских
10 февраля 2024, 07:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Командир подразделения ВС РФ с позывным «Якорь» рассказал, как военные ВСУ на правом берегу Днепра маскируются под гражданское население. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что корреспондент издания наблюдал за боевой работой российских операторов БПЛА на херсонском направлении.

«Мы наблюдаем за каждой территорией, за каждой машиной, каждой антенной и пытаемся выявить что-либо интересное, что является, так сказать, помощником для военнослужащих, находящихся напротив нас. То, что может помешать нам, но помочь им, мы уничтожаем независимо от размера и количества», — цитирует агентство слова собеседника.

По словам российского военного, операторы дронов в тылу противника могут действовать на удалении до 15 км. Сначала происходит наблюдение за движением двух лиц и выясняется, являются они военнослужащими или гражданскими.

«Также высматриваем их территорию, их дом. Высматриваем антенны, следы, рядом проходящие. Может быть, что-то будет накрыто, перекрыто, или выявится, что под их куртками спрятан бронежилет, как оно обычно и бывает. Все это делается для маскировки», — рассказал «Якорь».

Он подчеркнул, что украинские солдаты системно и массово маскируются под мирных жителей, так как знают, что военнослужащим ВС РФ запрещено открывать огонь по гражданским и пользуются этим.

Однако на этот раз российским разведчикам удалось выяснить, что в их поле зрения находятся военные под маскировкой.

«Выявили, обнаружили и уничтожили», – заключил «Якорь».

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#военные
#бпла
#солдаты
#всу
#вс рф
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Военные группировки «Юг» сбили за сутки 29 БПЛА ВСУ на донецком направлении
Астафьев: На донецком направлении за сутки сбито 29 беспилотников ВСУ
10 февраля 2024, 05:20

Фото: iStock/vladj55

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за последние сутки сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации. Об этом в разговоре с журналистами ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» российской армии Вадим Астафьев.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка и Володинка», — сообщил Астафьев, добавив, что в ходе контрбатарейной борьбы украинские войска при этом потеряли орудия Д-20 и Д-30.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вооружённые силы рф
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Подоляк заявил, что от нового главкома ВСУ Сырского ждут аудита армии
Подоляк: Новый главком ВСУ Сырский должен будет провести полноценный аудит армии
10 февраля 2024, 04:42

Руководство Украины ожидает от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проведения «аудита» военнослужащих, заявил в эфире телемарафона советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, нужно четко понимать, кто и как будет производить замену военнослужащих, «которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта».

Подоляк пояснил, что из миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек, и напомнил слова президента Зеленского о том, что большая часть этих людей так и не почувствовала фронтовых условий.

«Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского – как раз провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество (нужно)», — отметил он.

Михаил Подоляк объяснил, что военные должны объяснять запланированные процедуры проведения мобилизации, какие потребности в армии необходимо закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для победы над ВС РФ Киеву необходимо провести ещё одну мобилизацию.

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#всу
#михаил подоляк
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#украина
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В Одессе, Очакове и Харькове на фоне воздушной тревоги гремят взрывы
«Страна.ua»: Взрывы произошли в Харькове, Одессе и Очакове, объявлена тревога
10 февраля 2024, 01:08

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы произошли в украинских городах Очакове, Одессе и Харькове, сообщает украинское издание «Страна.ua». При этом, согласно данным Министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.
По данным издания, на юге Украины в Николаевской области зафиксированы отключения энергоснабжения. Иной информации пока не поступало.

В Харькове зафиксировано падение российского БПЛА в Немышлянском районе города, поврежден гражданский объект. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В Одессе известно об одном пострадавшем из-за дроновой атаки, сообщил глава областной военной администрации (ОВА)
Олег Кипер. По его словам, 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья, он в больнице.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
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