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Новая оппозиционная партия «Союз Сары Вагенкнехт» в ФРГ планирует остановить поставки вооружения на Украину, чтобы спровоцировать Россию к началу переговорного процесса с украинской стороной. Об этом пишет издание Die Welt
По данным агентства, «Союз Сары Вагенкнехт» представил проект своей 26-страничной программы выборов в Европе. Там оппозиция призывает к прекращению боевых действий на Украине и начале переговорного процесса.
«Чтобы побудить Россию начать переговоры, в этом случае следует предложить немедленное прекращение всего экспорта вооружений на Украину», — считают в партии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Германии нужно переживать из-за её вовлечённости в конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак