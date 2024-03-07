Украинский БПЛА атаковал третий крупный металлургический завод РФ

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В Череповце Вологодской области на металлургическом заводе «Северсталь» утром 7 марта произошёл взрыв, сообщили очевидцы.
Позднее стало известно, что взрыв случился в районе четвертой домны металлургического комбината.
Как уточнили в пресс-службе «Северстали», которой принадлежит завод, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошёл утром около 5 часов 45 минут. Пресс-служба «Северстали» дала официальный комментарий.
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Как уточнили в пресс-службе «Северстали», которой принадлежит завод, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошёл утром около 5 часов 45 минут. Пресс-служба «Северстали» дала официальный комментарий.
«Сегодня утром в доменном производстве ЧерМК произошёл технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются», - говорится в сообщении предприятия.О том, что металлургический комбинат атаковал украинский беспилотник, рассказал в своём Telegram врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
«Инцидент на «Северстали» в Череповце произошел из-за атаки беспилотника», — написал он.
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Сергей Калугин