Украинский БПЛА атаковал третий крупный металлургический завод РФ

Массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей, а также нарушителей ПДД проводят в Московской области с начала недели, это особенно актуально в связи с длинными праздничными выходными, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.