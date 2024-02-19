Отражена атака украинского беспилотника на Брянскую область

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В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что украинский беспилотник был сбит в Брянской области.
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