На трассе «Таврида» в Крыму спустя сутки после атаки БПЛА восстановили движение

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Власти Крыма полностью сняли ограничения движения транспорта на 89 км трассы «Таврида» в направлении города Керчи в районе города Феодосии. Дорога была перекрыта сутки назад после атаки беспилотниками.
Что именно произошло на вышеуказанном участке трассы — не раскрывалось. Водители объезжали перекрытый участок, свернув у села Батальное. Дорогу перекрыли примерно в 4:30 накануне, когда над Крымом было уничтожено 38 украинских беспилотников самолетного типа. Днем 3 марта на дороге было запущено реверсивное движение.
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Ювелина Бернст