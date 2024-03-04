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На трассе «Таврида» в Крыму спустя сутки после атаки БПЛА восстановили движение

04 марта 2024, 06:48
Фото: iStock/ gutaper

Фото: iStock/ gutaper

Власти Крыма полностью сняли ограничения движения транспорта на 89 км трассы «Таврида» в направлении города Керчи в районе города Феодосии. Дорога была перекрыта сутки назад после атаки беспилотниками.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию», — написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Что именно произошло на вышеуказанном участке трассы — не раскрывалось. Водители объезжали перекрытый участок, свернув у села Батальное. Дорогу перекрыли примерно в 4:30 накануне, когда над Крымом было уничтожено 38 украинских беспилотников самолетного типа. Днем 3 марта на дороге было запущено реверсивное движение.

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Первый в истории пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в апреле
04 марта 2024, 04:15

Фото: iStock/ Vladimir Zapletin

Первый в истории пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный предварительно состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Он также рассказал, что в мае с Восточного планируется запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера» на ракете «Союз-2».

Инфраструктуру для запусков ракет «Ангара» на Восточном создают с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием копии ракеты со всеми системами, которые используются при подготовке к старту. Копия получила название «Ангара-НЖ».

Всего были совершены три пуска легкой «Ангары» и три пуска тяжелой. Самый первый состоялся в июле 2014 года. Все они были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области. С Восточного космодрома с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».

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#ракеты
#космос
#регионы
#наука
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На Приморье впервые обрушился огненный смерч
04 марта 2024, 03:13

Фото: iStock/ Natalya Bosyak

Огненный смерч впервые зафиксировали в Приморье, где бушуют природные пожары, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Варвару Коридзе.
Очевидцы распространили в соцсетях видео необычного вихря, который из светлого постепенно темнеет до чёрного И вздымается на десятки метров.

Редкое природное явление было снято в приморском поселке Провалово Барабашевского сельского поселения Хасанского округа.

2 марта представитель правительства региона сообщил о двух природных пожарах площадью 363 га возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. 3 марта площадь пожаров возросла до 3,8 тыс. га. В Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим, огонь пошел на посёлки Зарубино и Сухановку. Также сохраняется риск направления еще и в сторону села Витязь и поселка Рязановка.

Огненный смерч представляет собой вихрь дыма, огня и пепла. Он возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер.

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#природные пожары
#регионы
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В России запустят сервис дистанционных судебных заседаний по биометрии
04 марта 2024, 02:30

Фото: iStock/ vchal

В России планируется разработка в 2024 году сервиса для дистанционного участия в судебных заседаниях с использованием биометрии, сообщили ТАСС в Судебном департаменте при Верховном суде РФ.
Единая биометрическая система позволяет идентифицировать граждан по лицу и голосу. Реализацией нововведения займется Минцифры.

Отмечается, что возможность дистанционного участия в судебных заседаниях активно развивается последние пять лет. В первое время участвовать в заседании суда можно было по видео-конференц-связи из помещения суда в другом регионе. С 2022 года стало возможным участие в судебных заседаниях через веб-конференцию через личный компьютер или смартфон. В минувшем году число заседаний суда с использованием веб-конференции превысило 600 тыс.

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#биометрия
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Yle: в Финляндии отметили резкий рост числа венерических заболеваний
04 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/ kieferpix

В Финляндии зафиксирован резкий рост случаев венерических заболеваний, сообщает местное издание Yle со ссылкой на исследования финской венерологической клиники HUS.
В частности, в стране резко выросла заболеваемость гонореей. Если раньше регистрировалось 300-500 случаев заражения в год, то к 2023 году этот показатель превысил 1000 случаев, и в 2024 году тенденция роста заболеваемости сохраняется, рассказала сотрудница клиники Эйя Хилтунен-Бак. Такие цифры являются рекордными для страны.

Группа исследователей из Мельбурнского центра сексуального здоровья ранее выяснила, что гонореей можно заразиться через поцелуи.

А в конце прошлого года резкий рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем, отмечался в 27 странах Европейского союза.

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#заражение
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Жители Подмосковья и Ленобласти увидели северное сияние
04 марта 2024, 01:12

Фото: iStock/ Wahidur Rahman

Жители ряда регионов России, в том числе Московской и Ленинградской области, публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния, пишет РБК.
Судя по снимкам, атмосферное явление увидели жители Раменского, Пушкино, Коломны, Сергиева Посада, Волоколамска и других территорий Московской области, на южном берегу Финского залива, в Мурино и поселке Саперный, Коккорево и Лупполово Всеволожского района в Ленобласти, в районе Соснового Бора и Ломоносовского района Санкт-Петербурга, а также под Тверью.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее спрогнозировали северное сияние на широтах Москвы и Санкт-Петербурга из-за магнитной бури.

Увидеть сияние в вышеуказанных регионах можно до утра с открытых территорий, где нет сильно засвеченного неба.

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#подмосковье
#ленинградская область
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign
04 марта 2024, 00:01

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

В России ограничили доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.
Причины ограничения доступа не поясняются.

«Коммерсантъ» отмечает, что блокировка произошла 19 февраля. При переходе на сайт с включенным VPN открывается страница поиска по словарю. По данным издания, в блоке «Информация о партнерах» размещен украинский флаг с антивоенным лозунгом.

Словарь Spread The Sign существует с 2006 года и содержит более 400 тыс. жестов на 44 языках. Цель проекта — сделать доступными все жестовые языки мира. Администратором сайта является шведская некоммерческая ассоциация «Европейский центр языка жестов».

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Западные компании возрождают урановые шахты
Bloomerg: западные компании возрождают урановые шахты из-за роста цен на сырье
03 марта 2024, 23:23

Фото: iStock/ vchal

Урановые компании в западных странах возрождают заброшенные шахты на фоне роста цен на металл, сообщает Bloomberg. По итогам 2023 года цены на ядерное топливо взлетели на 112%
Агенству стало известно о таких планах у американских компаний Ur-Energy и Energy Fuels, канадской Sprott Physical Uranium, а также некой компании в Австралии.

Отмечается, что убыточные ранее урановые предприятия теперь имеют возможность восполнить дефицит предложения благодаря обращению правительств к ядерной энергетике для достижения целевых показателей по парниковым выбросам и роста цен на уран.

3 марта цена ближайших фьючерсных контрактов на уран выросла примерно до $94 за фунт, что на 80% выше, чем год назад.

Порядка двух третей мирового производства урана приходится на Казахстан, Канаду и Австралию, подсчитали эксперты агентства.

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Футболиста Квинси Промеса могут удалить из Российской премьер лиги
03 марта 2024, 21:38

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в контрабанде наркотиков. Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюремного заключения, что вызвало сомнения в его дальнейшем участии в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил её президент Александр Алаев.
Он заявил, что Промес не должен играть в России, если его вина будет окончательно доказана. Вместе с тем, президент отметил, что до вынесения окончательного решения действует презумпция невиновности.

«Конечно, если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ», — сказал Алаев.
Он подчеркнул, что футболисты, в особенности такие известные игроки, как Промес, являются примером для подрастающего поколения.

Адвокаты Промеса подали апелляцию на приговор суда. Глава РПЛ выразил надежду, что апелляции Промеса и другого нидерландского игрока, Рай Влута, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, будут успешными.

Ситуация с Промесом вызвала дискуссии о необходимости ужесточения правил РПЛ в отношении игроков, совершивших правонарушения. В частности, предлагается вводить пожизненные дисквалификации для тех, кто был осужден за тяжкие преступления.

Однако окончательное решение о судьбе Промеса в РПЛ будет зависеть от исхода апелляции. Если приговор будет подтвержден, футболисту, скорее всего, придётся покинуть российский футбол. С другой стороны, если апелляция будет успешной, он сможет продолжить свою карьеру в России.

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#футбол
#наказание
#рпл
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Гимн России и «Катюша» прозвучали на Всемирном молодежном фестивале
03 марта 2024, 20:13

Фото: Telegram-канал «Мы - будущее»

На площадке Московской области в рамках Всемирного молодежного форума (ВМФ-2024) прозвучало проникновенное исполнение Гимна России и легендарной песни «Катюша» на разных языках мира, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Наш стенд — это место притяжения, где всегда царят веселье, яркие эмоции и дружба», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Шведидзе.
Открытый микрофон на стенде Подмосковья стал площадкой для творческих выступлений участников форума. Среди них были представители Италии, Палестины и России.

Итальянские и палестинские гости вместе с российскими делегатами исполнили «Катюшу» на трех языках, а также Гимн нашей страны. Особенное впечатление произвело то, что даже те, кто не знал слов, достали переводчики и читали текст с телефонов.

«Мы уже не первый раз на стенде Подмосковья, и вчера мы здесь тоже были. Сегодня мы хотели спеть что-то известное, поэтому выбрали «Bella Ciao», Гимн России и «Катюшу», но на итальянском языке. Вместе с нами пели ребята из Палестины. Атмосфера была потрясающей, все нас слушали», — поделилась участница из Италии София.
На стенде «Подмосковье — это любовь» участники также могут продемонстрировать свои творческие таланты, прочитав стихотворение или исполнив стендап.

ВМФ-2024, проходящий с 1 по 7 марта на территории «Сириус», собрал около 20 тысяч участников из 180 стран мира. Форум проходит при поддержке национального проекта «Образование».

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