Украинцам до 60 лет запретили приближаться к границе в Винницкой области

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Украинские власти запретили мужчинам призывного возраста в Винницкой области въезжать и находиться в приграничной полосе рядом с Молдовой. Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд госпогранслужбы Украины.
Уточняется, что именно здесь уклонисты от мобилизации часто пытаются покинуть Украину.
Таким образом, украинцам до 60 лет запрещается заезжать на территорию Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенянской территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов.
При этом исключения все-таки имеются для местных жителей, работников, учащихся, едущих транзитом с соответствующими документами.
Кроме того, запрещено находиться на берегу реки Днестр, за которой начинается Молдавия. Запрет действует в вечернее и ночное время.
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Таким образом, украинцам до 60 лет запрещается заезжать на территорию Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенянской территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов.
Кроме того, запрещено находиться на берегу реки Днестр, за которой начинается Молдавия. Запрет действует в вечернее и ночное время.
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Элина Позднякова