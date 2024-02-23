Украинцы начали свозить сгоревшую технику к польской границе

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Украинские граждане начали доставлять поврежденную сельскохозяйственную технику к польской границе в знак протеста против блокады, затрагивающей не только поставки сельхозпродукции, но и другие виды транспорта. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф».
Пользователь TikTok по имени Александр Климов отметил, что украинцы перевозят грузовики и тракторы к пункту пропуска на границе между Долгобичувом и Угриновом. По его словам, техника была доставлена из зоны боевых действий.
Он также подчеркнул стоимость этой техники и выразил недовольство жалобами польских фермеров, которые, по его мнению, жалуются на свое положение, обвиняя в этом украинцев.\
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«Вся эта техника была утрачена на тех землях, где погибло украинское зерно», — заявил Климов.
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Артем Кузьмин