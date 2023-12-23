Польша намерена сохранить запрет на ввоз украинского зерна

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Польша как минимум на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, даже несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польскому агентству PAP.
«На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», — сказал он.Секерский подчеркнул, что Польша в настоящее время не может позволить себе отказаться от ограничительных мер, даже несмотря на возможность штрафных санкций со стороны Еврокомиссии. Глава польского Минсельхоза объяснил это тем, что поток зерновых из Украины после отмены эмбарго может нарушить баланс на польском рынке аграрной продукции.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.
Также глава Украины подчеркнул, что имеется конфликт на уровне лидеров. Он обратился к властям Польши с призывом разблокировать границу с Украиной. При этом Зеленский подчеркнул, что блокада имела негативные последствия для самой Польши, поскольку Украина воспользовалась коридором в Румынии и Молдавии для отправки зерна.
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