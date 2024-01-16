В Москве во время урока умерла учительница информатики

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova
Учитель информатики московской школы №1358 умерла в учебном комплексе на улице Барышиха прямо на уроке.
«МК» пишет, что трагедия случилась в понедельник утром. 55-летняя Наталья Аристова неожиданно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врачи не смогли ее спасти.
Наталья Аристова работала по специальности 23 года. Среди её учеников были призеры муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по информатике и школьника, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по информатике.
Ранее сообщалось, что под лавиной в Мурманской области погиб миллиардер Андрей Годунов. Годунов был основателем фирмы NBCOM Group, которая занималась продажей и ремонтом техники Apple. В 2023 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.
По информации Baza, 48-летний предприниматель отправился в походе на снегоходе в составе незарегистрированной группы туристов. Внезапно на маршрут, по которому передвигались туристы, сошла лавина.
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Наталья Аристова работала по специальности 23 года. Среди её учеников были призеры муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по информатике и школьника, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по информатике.
По информации Baza, 48-летний предприниматель отправился в походе на снегоходе в составе незарегистрированной группы туристов. Внезапно на маршрут, по которому передвигались туристы, сошла лавина.
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Мария Фирсова