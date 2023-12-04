Умер актер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Кустов

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Коллеги актера Сергея Кустова сообщили о его кончине.
77-летний актёр Сергей Кустов скончался 3 декабря. Он был известен по работе в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также актёр сыграл роль в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году.
Актёр дебютировал в 1966 году в революционной драме «Бурьян», также принимал участие в проектах «Порт», «Город с утра до полуночи».
Ранее сообщалось, что в Москве умер редактор научного журнала «Художественная культура» Кривцун.
Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ. Специализировался на истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Был доктором философских наук, профессором и действительным членом Российской академии художеств.
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Актёр дебютировал в 1966 году в революционной драме «Бурьян», также принимал участие в проектах «Порт», «Город с утра до полуночи».
Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ. Специализировался на истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Был доктором философских наук, профессором и действительным членом Российской академии художеств.
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Мария Фирсова