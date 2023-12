Умер 30-летний бодибилдер Мартин

The Sun пишет, что о смерти Мартина рассказала его подруга. Она не раскрыла причину смерти.Бодибилдер Альфредо Мартин в своём блоге обсуждал варианты спортивного питания с веганских позиций. Он давал подписчикам рекомендации по поводу тренировок и питания. Мартин написал книгу о тренировках и основал академию фитнес-достижений.Ранее сообщалось о смерти 65-летнего ирландского музыканта, солиста и автора песен музыкальной группы The Pogues Шейн Макгоуэн. The Guardian сообщает, что музыкант умер в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни.The Pogues — англо-ирландская фолк-панк-группа, образованная в 1982 году в Лондоне Макгоуэном. Популярность приобрела во второй половине 1980-х годов.Умер фронтмен группы The Pogues Макгоуэн В Греции скончался писатель, автор бестселлера «Z» Василис Василикос Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев