Умер 30-летний бодибилдер Мартин

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Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скончался в 30 лет.
The Sun пишет, что о смерти Мартина рассказала его подруга. Она не раскрыла причину смерти.
Бодибилдер Альфредо Мартин в своём блоге обсуждал варианты спортивного питания с веганских позиций. Он давал подписчикам рекомендации по поводу тренировок и питания. Мартин написал книгу о тренировках и основал академию фитнес-достижений.
Ранее сообщалось о смерти 65-летнего ирландского музыканта, солиста и автора песен музыкальной группы The Pogues Шейн Макгоуэн. The Guardian сообщает, что музыкант умер в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни.
The Pogues — англо-ирландская фолк-панк-группа, образованная в 1982 году в Лондоне Макгоуэном. Популярность приобрела во второй половине 1980-х годов.
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Бодибилдер Альфредо Мартин в своём блоге обсуждал варианты спортивного питания с веганских позиций. Он давал подписчикам рекомендации по поводу тренировок и питания. Мартин написал книгу о тренировках и основал академию фитнес-достижений.
The Pogues — англо-ирландская фолк-панк-группа, образованная в 1982 году в Лондоне Макгоуэном. Популярность приобрела во второй половине 1980-х годов.
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Мария Фирсова