Умер американец, проживший более 70 лет в «железном легком»

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Американец Пол Александер, который почти всю свою жизнь провел на аппарате искусственного дыхания «железное легкое» из-за последствий полиомиелита, скончался в возрасте 78 лет.
Об этом сообщили на его странице на платформе Gofundme, где собирались средства для его поддержки.
Тем не менее, отмечается, что за это время он достиг многих успехов: поступил в колледж, стал юристом и писателем. Со временем, однако, он лишился возможности покидать свое медицинское устройство.
Причина смерти Александера в сообщении не уточняется.
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«Пол Александер... скончался... После того, как он перенес полиомиелит в детстве, он провел более 70 лет прикованным к "железному легкому"», — говорится в сообщении.
Причина смерти Александера в сообщении не уточняется.
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