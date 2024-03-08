Умер художник, создатель манги Dragon Ball Акира Торияма

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Создатель манги и аниме-франшизы Dragon Ball, дизайнер персонажей серии видеоигр Dragon Quest художник Акира Торияма скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе аниме-студии Bird Studio, созданной Ториямой в 1983 году.
Торияма скончался ещё 1 марта, однако сообщение о его смерти было решено опубликовать только после закрытых похорон. На них присутствовали только родственники – таково было желание Ториямы.
Причиной смерти стала острая субдуральная гематома.
В студии рассказали, что уход Ториямы стал большой потерей. Художник не успел закончить несколько уже начатые проектов, к которым он как всегда подошёл с большим энтузиазмом.
В пресс-службе студии подчеркнули, что не будут принимать цветы и пожертвования в связи со смертью художника. Также там призвали воздержаться от вопросов к членам его семьи.
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Причиной смерти стала острая субдуральная гематома.
В пресс-службе студии подчеркнули, что не будут принимать цветы и пожертвования в связи со смертью художника. Также там призвали воздержаться от вопросов к членам его семьи.
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Анастасия Чинкова