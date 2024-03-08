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Умер художник, создатель манги Dragon Ball Акира Торияма

08 марта 2024, 10:52
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Создатель манги и аниме-франшизы Dragon Ball, дизайнер персонажей серии видеоигр Dragon Quest художник Акира Торияма скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе аниме-студии Bird Studio, созданной Ториямой в 1983 году.
Торияма скончался ещё 1 марта, однако сообщение о его смерти было решено опубликовать только после закрытых похорон. На них присутствовали только родственники – таково было желание Ториямы.

Причиной смерти стала острая субдуральная гематома.


В студии рассказали, что уход Ториямы стал большой потерей. Художник не успел закончить несколько уже начатые проектов, к которым он как всегда подошёл с большим энтузиазмом.

В пресс-службе студии подчеркнули, что не будут принимать цветы и пожертвования в связи со смертью художника. Также там призвали воздержаться от вопросов к членам его семьи.

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#смерть
#художник
#япония
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Воробьёв поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей участника СВО
08 марта 2024, 10:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с Международным женским днём супругу и двух дочерей Героя России, участника СВО. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Их муж и отец – командир мотострелкового подразделения, который служит в зоне СВО с первого дня начала конфликта. Старшая дочь военного учится в РУДН, а младшая – школьница, занимается волейболом.

«Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье Героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание. Ваш супруг и отец сейчас на передовой, выполняет поставленные командованием боевые задачи. Но мыслями и сердцем он, конечно, всегда с вами и беспокоится о том, все ли у вас в порядке. Хочу, чтобы вы знали – и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов. Готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Семья очень гордится своим мужем и отцом, который не раз спасал бойцов на поле боя, рискуя своей жизнью. Он был трижды контужен, но не допускает мысли о том, чтобы покинуть службу.

Супруга Героя России рассказала Воробьёву, что в свободное время занимается волонтёрством. Она вместе с другими жёнами и матерями бойцов СВО изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, вяжет тёплые вещи, которые потом отправляются на передовую.

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«Восславление советской женщины или марш феминисток»: Откуда берёт своё начало 8 Марта
Историк Ломако рассказал интересные факты об истории праздника 8 Марта
08 марта 2024, 10:29

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Когда сугробы начинают таять, а птицы петь всё громче, россияне отмечают один из главных весенних праздников — Международный женский день.
Наверняка мало кто задавался вопросом — откуда вообще взялся этот праздник и почему его принято отмечать именно 8 Марта. Об этом, в беседе с «Радио 1», рассказал кандидат исторических наук Евгений Ломако.

Сперва историк напомнил, что нерабочим 8 Марта стало сравнительно недавно — в 1965 году. Тогда же, после длительного перерыва, был вновь объявлен нерабочим День Победы 9 мая.

«Пре­зи­ди­ум Вер­хов­но­го Со­ве­та СССР по­ста­нов­ля­ет: В озна­ме­но­ва­ние вы­да­ю­щих­ся за­слуг со­вет­ских жен­щин в ком­му­нис­ти­чес­ком стро­и­тельст­ве, в за­щи­те Ро­ди­ны в го­ды Ве­ли­кой Оте­чест­вен­ной вой­ны, их ге­ро­из­ма и са­мо­от­вер­жен­нос­ти на фрон­те и в ты­лу, а так­же от­ме­чая боль­шой вклад жен­щин в укреп­ле­ние друж­бы меж­ду на­ро­да­ми и борь­бы за мир, — объ­явить в СССР Меж­ду­на­род­ный жен­ский день 8 Мар­та не­ра­бо­чим днем», — процитировал указ советских властей Ломако.

По его словам, этот забытый всеми указ очень интересен именно потому, что в нём отмечается огромный вклад женщин в том числе в главную победу, одержанную Советским Союзом.

Однако, историк отметил, что предпосылки к установлению этого праздника появились гораздо раньше. Так, в конце февраля 1864 года работницы американской прачечной в Нью-Йорке устроили забастовку. Они требовали сокращения рабочего дня и увеличения жалования. Протесты завершились в первый день весны победой работниц, их требования были удовлетворены.

В 1910 году немецкий политический деятель, одна из основательниц Коммунистической партии Германии Клара Цеткин выступила на собрании Международного социалистического женского конгресса в Копенгагене с требованием установить Женский день в знак солидарности борьбы женщин за равные права. На собрании присутствовали 100 женщин из 17 разны стран, все они поддержали идею Цеткин. Так, уже в 1911 году первый Женский день отпраздновали в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.

Возвращаясь на Родину, впервые жительницы тогда ещё Российской империи вышли на митинг по борьбе за права женщин 2 марта 1913 года, а празднование первого Международного женского дня в России состоялось уже на следующий год — 8 марта 1914 года.

«8 Марта – это праздник начала борьбы женщин за свои права», - подчеркнул Ломако.

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#8 марта
#ссср
#праздник
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Диетолог Павлюк рассказала, как выбрать полезные полуфабрикаты
Диетолог Павлюк: не все полуфабрикаты вредят здоровью
08 марта 2024, 10:00

Фото: iStock/nastasiya Larionova

Не все полуфабрикаты оказывают негативное влияние на организм. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.
В понятие полуфабрикаты входят совершенно разные продукты. Это может быть как просто замороженное мясо, так и более «фастфудные» варианты в виде пельменей, сосисок, колбас, подчеркнула специалист.

Уровень вреда, который полуфабрикаты наносят организму, определяется исходя из состава и степени обработки. Если они мало обработаны, например как мясо и рыба в заморозке, то абсолютно разрешены к употреблению.

При этом все мясосодержащие полуфабрикаты делятся на несколько категорий: А обозначает продукты, содержащие большое количество мяса, затем идут B, C и D, в которой уже практически нет мяса в чистом виде. Несмотря на то, что пельмени принято считать абсолютно нездоровой пищей, существует продукция категории А, которая практически ничем не уступает домашней. Правда в такие пельмени добавляют больше соли, чем в домашние.

«Но большинство полуфабрикатов, низких по себестоимости, плохи тем, что там сразу есть ряд минусов. Соль, избыточное потребление которой увеличивает риск возникновения гипертонии у некоторых людей. Не у всех, но ограничивать количество потребляемой соли рекомендуется всем. Кроме этого, там могут быть самые странные добавки, которые нам особо не нужны, например кожа птицы с большим количеством холестерина, волокно бамбука, перемолотые кости, лишний насыщенный куриный жир, красители, консерванты и так далее», – пояснила собеседница «Радио 1».
Павлюк подчеркнула, что такие полуфабрикаты являются ультрапереработанными продуктами, которые помимо основных ингредиентов содержат различные добавки, в том числе и химические. Это самая вредная категория продуктов, поскольку она сбивает центры голода и насыщения, повышает риск возникновения рака, сахарного диабета, ожирения, приводит к депрессиям и снижению иммунитета.

Также такие полуфабрикаты вызывают зависимость за счёт содержания большого количества соли. Их употребление приводит к тому, что вкусовые рецепторы начинают хуже воспринимать соль, и обычная еда становится менее солёной по ощущениям. Так человек начинает добавлять всё больше и больше соли. Зависимость вызывают и усилители вкуса, которые делают пищу вкуснее и придают ей более насыщенный аромат. Всё это способно привести к расстройству пищевого поведения.

Павлюк порекомендовала выбирать полуфабрикаты категории А и, в крайнем случае, категории В. Также следует внимательно читать состав. Чем меньше в нём ингредиентов и чем меньше они обработаны, тем лучше, заключила диетолог.

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#продукты
#еда
#питание
#здоровье
#диетолог
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Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины
08 марта 2024, 09:32

Фото: официальный сайт Кремля

Глава государства Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Официальный сайт Кремля разместил видеообращение президента.
«Материнство - потрясающее предназначение женщины. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», - сказал Путин.
Президент считает, в какую бы профессию женщина ни пошла, каких бы профессиональных высот ни достигла, на первом месте для неё всегда будет стоять семья.

Глава России напомнил, что 2024 год объявлен в стране Годом семьи.

«Смысл, суть семьи - это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений», — отметил глава государства.
Он пообещал, что Россия будет делать всё, чтобы семьи с детьми чувствовали заботу и помощь государства.

Отдельно Владимир Путин поздравил женщин, которые находятся в зоне СВО. Он пожелал всем женщинам испытывать в жизни как можно больше счастливых мгновений, и успехов во всем, что для них важно.


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Путин помиловал 52 осужденные женщины

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#россия
#семья
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#президент
#женщины
#семьи с детьми
#материнство
#8 марта
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Путин помиловал 52 осужденные женщины
08 марта 2024, 09:09

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
На сайте Кремля подчеркнули, что при подписании указа глава российского государства руководствовался, прежде всего, принципами гуманности.

«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — отметили представители Кремля.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём 8 Марта. Он отметил невероятный женский талант справляться с большим количеством хлопот и, при этом, оставаться «обворожительными и притягательными».

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#тюрьма
#указ
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Минтруд РФ разработал новый подход к приёму на работу инвалидов
08 марта 2024, 09:03

Фото: iStock/vadimguzhva

Минтруд РФ предложил новый подход к выполнению квот на трудоустройство инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По новым правилам заполнение квот на предприятии будет проходить в зависимости от группы инвалидности людей, пришедших на работу: три рабочих места для инвалидов первой группы, два – для второй, и одно место для третей группы. Вступление данного постановления в силу планируется с 1 сентября 2024 года.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что целью нового подхода является помощь людям с инвалидностью в поиске работы и профессиональной реализации. А работодатели получат более гибкий подход к выполнению квоты.

«Мы предлагаем дифференцировать в зависимости от группы инвалидности выполнение квоты при трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья», — сказал министр.
Размер квоты для приема на работу людей с инвалидностью определяется региональным законодательством, учитывая ситуацию на рынке труда и среднесписочную численность работников за предыдущий квартал. Но в среднесписочную численность работников не включаются те, чьи условия труда вредные или опасные по результатам специальной оценки. Кроме того, работодатель может получить освобождение от выполнения квоты, но это требует соответствующего обоснования.

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#министр
#минтруд
#работодатель
#рф
#инвалиды
#работа
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В США самолет потерял шину при взлете
08 марта 2024, 06:02

Фото: РИА Новости/ Пресс-Служба ГК «Ростех»

В США самолет компании United Airlines при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял при взлете шину, сообщает телеканал NBC Los Angeles
Boeing 777-200 был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. На его борту в этот момент находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.

В авиакомпании заявили, что у данной модели самолета шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси, и лайнер рассчитан на безопасную посадку при отсутствии или повреждении шин.

Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила, что самолет благополучно приземлился в местном аэропорту и в результате инцидента никто не пострадал.

Пропавшая шина тем временем была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. По данным ABC News, она упала на стоянку для машин сотрудников аэропорта.


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#служба
#шина
#шины
#сша
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Киев построит систему блокировки российских телеканалов на Украине
08 марта 2024, 05:44

Фото: РИА Новости/ Стрингер

В девяти областях Украины создадут систему блокировки российского теле- и радиовещания, сообщается Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Таким образом украинские власти намерены «вытеснить «русский мир» из медиапространства страны, снизить влияние российской пропаганды на украинцев и в то же время повысить уровень информационной безопасности.

На это украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета 152 млн гривен (порядка $4 млн).

Новую систему планируется внедрить в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях страны, уточнили в Госспецсвязи.

Вещание российских телеканалов на Украине блокируется, начиная с 2015 года.

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#телевидение
#украина
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В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на 2 млн рублей
08 марта 2024, 05:27

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в хищении крупной партии тюльпанов на более чем 2 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она рассказала, что предпринимательница из Архангельска дала объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. На объявление откликнулся мужчина, который нашел водителя для перевозки цветов. После того как водитель забрал цветы, аферист изменил адрес пункта назначения, куда и были доставлены цветы.

В результате было возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере». Похищенные цветы вернули потерпевшей. Личность подозреваемого уже установлена. Но какая-либо информация о нем не приводится.

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