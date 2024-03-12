Умер двоюродный брат Путина

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Врач-уролог, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина Евгений Путин умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает «МК», ссылаясь на данные региональных СМИ Ивановской области.
Известно, что Евгений Путин жил в Ивановской области до начала 2000-х годов.
Похороны состоялись в воскресенье, 10 марта. Причина смерти не сообщается. Также неизвестно, где именно похоронен Евгений Путин.
Отцы Евгения Михайловича и Владимира Путина были родными братьями.
Ранее стало известно, что скончался президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Похороны состоялись в воскресенье, 10 марта. Причина смерти не сообщается. Также неизвестно, где именно похоронен Евгений Путин.
Ранее стало известно, что скончался президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак