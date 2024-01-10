Умер бывший председатель Конституционного суда России Баглай

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Экс-председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни. Об этом говорится на сайте суда.
В сообщении суда говорится о том, что уход Баглая является утратой для всего юридического сообщества. Отмечается, что он был профессионалом своего дела, а также пользовался уважением коллег.
Марат Баглай родился в 1931 году в Баку, окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Являлся заслуженным юристом РФ,ученым-правоведом и доктором юридических наук. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов, медалей.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ушёл из жизни Олег Виролайнен, несколько лет проработавший в городской администрации. В 2003-2006 годах он занимал пост вице-губернатора Северной столицы.
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Марат Баглай родился в 1931 году в Баку, окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Являлся заслуженным юристом РФ,ученым-правоведом и доктором юридических наук. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов, медалей.
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Екатерина Коршунова