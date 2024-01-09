Умер певец Билоножко, который исполнял песню «Городские цветы»

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В возрасте 70 лет умер народный артист Украины Виталий Билоножко.
О смерти певца местные СМИ сообщили 9 января. Причина не уточняется.
Эстрадная карьера Виталия Билоножко началась во время учебы в Киевской консерватории. С начала 80-х годов он был солистом Гостелерадио Украины.
Среди композиций, которые он исполнял, особое место занимают произведения Максима Дунаевского «Все пройдет» и «Городские цветы».
В 90-е годы вместе с женой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко организовал международный фестиваль семейного творчества «Мелодия двух сердец». В 2000-е годы Виталий Билоножко продолжал выступать, а также преподавал в Киевском университете культуры и искусств.
Ранее сообщалось, что в Москве скончался 86-летний писатель Марк Харитонов, обладатель премии «Русский Букер».
SHOT сообщает, что тело писателя в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь ранним утром. Предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.
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Эстрадная карьера Виталия Билоножко началась во время учебы в Киевской консерватории. С начала 80-х годов он был солистом Гостелерадио Украины.
В 90-е годы вместе с женой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко организовал международный фестиваль семейного творчества «Мелодия двух сердец». В 2000-е годы Виталий Билоножко продолжал выступать, а также преподавал в Киевском университете культуры и искусств.
Ранее сообщалось, что в Москве скончался 86-летний писатель Марк Харитонов, обладатель премии «Русский Букер».
SHOT сообщает, что тело писателя в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь ранним утром. Предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.
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Мария Фирсова