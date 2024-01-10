Умер бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен

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В Санкт-Петербурге ушёл из жизни Олег Виролайнен, несколько лет проработавший в городской администрации. В 2003-2006 годах он занимал пост вице-губернатора Северной столицы.
Прощание с политиком, хозяйственником и бизнесменом Олегом Виролайненом состоится в пятницу, 12 января, в 9:30 в часовне прихода храма святителя Алексия митрополита Московского на территории Госпиталя для ветеранов войн.
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