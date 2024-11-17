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Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Владимир Левкин (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Владимир Левкин (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщила его жена РЕН ТВ.
Солист легендарной группы был госпитализирован с пневмонией в прошлую пятницу. Ранее он был переведён из реанимации в гематологию Боткинской больницы.

Левкин боролся с онкологией. У него был диагностирован рак крови. По мнению близких, причиной смерти могло стать именно обострение этой болезни.



В группе «На-На» Левкин выступал с 1989 по 1998 годы.

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Конкурс красоты «Мисс Вселенная-2024» выиграла датчанка Виктория Кьер Тейлвиг
17 ноября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/LisaIson

В Мексике в концертном зале Arena Ciudad de México завершился финал конкурса «Мисс Вселенная-2024», в который прошли 12 девушек. Победительницей и обладательницей короны из драгоценных камней стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.
За решающей стадией конкурса, в которую прошла и 18-летняя представительница России Валентина Алексеева, наблюдали 22 тысячи зрителей и миллионы телезрителей по всему миру. Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы. А победила датчанка Виктория Кьер Тейлвиг, тиару которой передала «Мисс Вселенная-2023» Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.

Виктории на днях исполнился 21 год. Она профессиональная танцовщица, предприниматель и начинающий юрист. Занимается бизнесом в сфере красоты, активно выступает за охрану психического здоровья и защищает животных. За все 73 года проведения всемирного конкурса красоты представительница Дании выиграла его впервые.

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#мексика
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В Московском зоопарке появились на свет шесть детёнышей анисового питона
17 ноября 2024, 11:16

Фото: www.mos.ru

В Московском зоопарке появились на свет шесть змеёнышей редкого аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесённая в Международную Красную книгу.
Длина взрослой особи этой рептилии может достигать шести метров, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. Змея по достижении определённого возраста приобретает постоянный песочный цвет с тёмными полосами, имеющими синеватый отлив. Пол змеёнышей пока неизвестен — специалисты-зоологи определят его, когда пройдёт первая линька.

Аметистовые питоны, как и другие змеи этого вида, не ядовиты. В природной среде эти рептилии большую часть времени проводят на деревьях. Питаются птицами и древесными животными. Во время охоты используют не только зрение, но и органы термолокации, которые находятся на конце морды. Интересно, что эти змеи могут менять температуру тела. Например, самуа во время высиживания яиц может поднимать её на пять-семь градусов.

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На МКАД возобновили движение у Ярославского шоссе после ДТП
17 ноября 2024, 10:53

Фото: istockphoto.com/ru/Igor Zubkov

Движение по внутренней стороне МКАД на 93 километре у Ярославского шоссе восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Ранее проезд был затруднен из-за ДТП.
«Движение на внутренней стороне 93 км МКАД восстановлено», — сказано в сообщении.
До этого сообщалось, что перед съездом №94 на МКАД произошло ДТП, из-за которого оказались перекрыты три полосы из пяти. На месте работали профильные городские службы.

Ранее СМИ писали, что дрифтер на белой BMW влетел в толпу и сбил женщину с коляской в Одинцово. Водитель не рассчитал траекторию, а на его машине были сняты номерные знаки. Отмечалось, что женщина с коляской сильно пострадала и попала в больницу.

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#мкад
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#москва
#пробки
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Глава Минэнерго Украины сообщил об экстренных отключениях света
17 ноября 2024, 10:20

Фото: istockphoto.com/ru/Evgen_Prozhyrko

Режим экстренных отключений электроэнергии введен на Украине. Об этом написал министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook*.
Уточняется, что по всей страны происходят взрывы на «объектах генерации и передачи электроэнергии». В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Иных подробностей министр не привел.

Ранее Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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#рф
#воздушная тревога
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Илон Маск: Европа умирает
17 ноября 2024, 10:16

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Европа умирает. Так он отреагировал на опубликованные показатели рождаемости в странах Евросоюза.
Так, коэффициент фертильности (соотношение среднего числа детей, рождённых в стране, на одну женщину фертильного возраста - прим. ред.) в большинстве европейских стран едва превышает единицу. В Испании он равен 1,16, в Италии — 1,24, в Польше — 1,29, в Германии — 1,46, во Франции — 1,79.

«Европа умирает», — написал Маск в своей социальной сети Х.

Ранее в американских СМИ писали, что владелец компаний SpaceX и Tesla одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. При этом Маск хвастается собственным многочисленным потомством.

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#рождаемость
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Признанная банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае
17 ноября 2024, 09:09

Елена Блиновская (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Признанная в России банкротом «королева марафонов» Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в Объединённых Арабских Эмиратах. Апартаменты, находящиеся в её собственности, расположены в нескольких престижных и востребованных районах Дубая.
Такая информация следует из регистрационных документов эмирата, с которым ознакомилось РИА Новости. Напомним, Арбитражный суд города Москвы официально признал Блиновскую банкротом и ввёл процедуру конкурсной реализации её имущества 13 ноября. Теперь всё её имущество и счета передадут финансовому управляющему, у которого будет полгода, чтобы распродать имущество и погасить долги. Если не успеет, придётся просить у суда отсрочку.

Как эта процедура будет применяться к элитной недвижимости Блиновской в Эмиратах, пока непонятно. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, чтобы уходить от налогов, в результате чего её недоимки в казну составили 918 миллионов рублей.

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#суд
#имущество
#долги
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#информация
#новости
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Ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике
Independent: северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России
17 ноября 2024, 07:15

Фото: istockphoto.com/ru/Biletskiy_Evgeniy

За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на специалиста по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе Уильяма Брауна.
Ученый рассказал, что магнитный полюс в 1990-х годах дрейфовал в Северный Ледовитый океан, после чего ускорился и направился в сторону Сибири. Примечательно, что его движение вызвано колебаниями, которые невозможно предсказать, в перемешивании расплавленного железа.

По словам Брауна, точно предсказать характер изменений, которые повлечет данная аномалия, сложно, несмотря на то, что ее можно отслеживать.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова дала простой совет, как пережить мощную вспышку на Солнце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#арктика
#магнитные бури
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Суд отказался от ускорения процесса по делу Блиновской
17 ноября 2024, 05:31

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Савеловский суд Москвы отклонил ходатайство представителей государственного обвинения об ускорении рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие судебные решения.
«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», – говорится в документах.

Адвокаты Блиновской отказались от комментариев, поскольку «не видели соответствующего решения».

Ранее стало известно, что принядлежащая Блинововской недвижимость была продана в счет погашения долга перед налоговой службой. Расследование дела ее мужа было приостановлено на период действия контракта с Министерством обороны России.

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Недвижимость Елены Блиновской выставлена на продажу для погашения долга

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#суд
#уголовное дело
#налоги
#недвижимость
#елена блиновская
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Лукашенко призвал готовиться к избавлению от бомжей и тунеядцев
Лукашенко: готовьтесь, бомжей и тунеядцев в Белоруссии не будет
16 ноября 2024, 18:45

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет бомжей и тунеядцев, так как все должны зарабатывать для себя и своей семьи. Об этом он заявил на празднике тружеников села «Дожинки» в Климовичах, его выступление транслировал телеканал «Первый информационный». По его словам, власти будут «серьезно разбираться» с данными категориями граждан.
«Давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие? Далеко не все. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. Те, кто мешает людям жить… Ребята, мы будем с вами серьезно разбираться, не обижайтесь», — высказался он.
Белорусский лидер также подчеркнул, что нужно не допускать оттока трудоспособных граждан из регионов, давая людям интересную работу посредством создания новых производств. Также важно поднимать уровень жизни, чтобы «у человека вместе с зарплатой росли и мотивация, и квалификация».

По мнению ​Лукашенко, нужно поддерживать тех, кто готов вкладываться в производство, а не ​«пускать его по кругу» ​различных согласований с чиновниками. Если бизнесмен со своим капиталом, ​имеющий опыт и квалификацию, взял кредит, то нужно помочь ему создать свое производство, подчеркнул он.
«Мы не должны стягивать людей в центр, в Минск и его окрестности. Люди должны жить по всей стране», — также добавил глава государства.
Ранее Лукашенко призвал белорусов не гнаться «Gucci, Versace и прочей гадостью», а отдавать предпочтение натуральной одежде.

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