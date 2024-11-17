Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Владимир Левкин (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщила его жена РЕН ТВ.
Солист легендарной группы был госпитализирован с пневмонией в прошлую пятницу. Ранее он был переведён из реанимации в гематологию Боткинской больницы.
Левкин боролся с онкологией. У него был диагностирован рак крови. По мнению близких, причиной смерти могло стать именно обострение этой болезни.
В группе «На-На» Левкин выступал с 1989 по 1998 годы.
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Левкин боролся с онкологией. У него был диагностирован рак крови. По мнению близких, причиной смерти могло стать именно обострение этой болезни.
В группе «На-На» Левкин выступал с 1989 по 1998 годы.
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Екатерина Коршунова