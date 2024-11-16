Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk
Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива», — сказано в сообщении.Причины произошедшего не уточняются. Балерина Ирина Бартновская добавила, что случившееся «страшная трагедия», попросив уважать память об артисте.
В ближайшее время Шкляров должен был выступить в постановке «Магия целого», запланированной на 10 декабря. Шкляров получил заслуженного артиста РФ. Известен по «Спящей красавице», «Дон Кихоту» и «Лебединому озеру».
Читайте также:
Умер шеф-повар и ведущий НТВ Алексей Зимин: биография, карьера, причины смерти
Умер британский актёр, игравший Сталина и Горбачёва
Умер исполнитель роли Олега Кошевого в «Молодой гвардии» Георгий Асатиани
Никита Кротов