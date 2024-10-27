Умер пермский кот Крошик, за похудением которого следила вся страна

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В Перми умер кот по кличке Крошик, за похудением которого следила вся страна. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Изначально Крошика раскормили до 17 кг, в результате чего кот страдал от ожирения. С начала сентября этого года за его жизнь начали бороться волонтеры и медики.
Под наблюдением врачей кот начал активно сбрасывать вес, но внезапно вчера, 26 октября, Крошик почувствовал себя плохо и начал задыхаться. Животное находилось в кислородной камере, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. В ночь на 27 октября кот перестал дышать, реанимационные действия не помогли.
Согласно предварительной информации, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других органах.
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Под наблюдением врачей кот начал активно сбрасывать вес, но внезапно вчера, 26 октября, Крошик почувствовал себя плохо и начал задыхаться. Животное находилось в кислородной камере, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. В ночь на 27 октября кот перестал дышать, реанимационные действия не помогли.
Согласно предварительной информации, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других органах.
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Екатерина Коршунова