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Умер пермский кот Крошик, за похудением которого следила вся страна

SHOT: в Перми умер страдавший от ожирения кот Крошик
27 октября 2024, 11:31
Фото: iStock/Anchor Photography

Фото: iStock/Anchor Photography

В Перми умер кот по кличке Крошик, за похудением которого следила вся страна. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Изначально Крошика раскормили до 17 кг, в результате чего кот страдал от ожирения. С начала сентября этого года за его жизнь начали бороться волонтеры и медики.




Под наблюдением врачей кот начал активно сбрасывать вес, но внезапно вчера, 26 октября, Крошик почувствовал себя плохо и начал задыхаться. Животное находилось в кислородной камере, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. В ночь на 27 октября кот перестал дышать, реанимационные действия не помогли.



Согласно предварительной информации, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других органах.

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Подача деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества будет упрощена Минфином и ФНС
27 октября 2024, 10:51

Фото: istockphoto/blinow61

Процесс подачи налоговых деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества будет упрощен, пишет РБК, ссылаясь на Минфин. Ведомство готовит соответствующие поправки вместе с Федеральной налоговой службой.
Если поправки примут, россиянам не придется заполнять декларации самостоятельно. Налоги рассчитают автоматом, основываясь на информации, полученной при помощи информационного обмена между ведомствами.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — пояснил Минфин.
В июле глава государства Владимир Путин подписал закон, вводящий со следующего года прогрессивную шкалу НДФЛ. Ставки будут варьироваться от 13% до 22%.

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#налоги
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#минфин
#имущество
#декларация
#новости
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Путин подписал закон о расчете пенсий силовикам и военным в следующем году
27 октября 2024, 10:34

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Закон, уточняющий порядок расчета пенсионных выплат силовикам и военным в грядущем году, подписал глава государства Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации. По нему, размер денежного довольствия остается на уровне 89,83%.
Пенсия выплачивается также работникам Госпротивопожарной службы, полицейским, сотрудникам ФСИН, судебным приставам, росгвардейцам и сотрудникам органов, контролирующих оборот наркотических веществ.

Об индексации военных пенсий на 5,1% объявляли в мае, а в июле одобрили и приняли.

Ранее эксперт рассказывала, кому повысят пенсионные выплаты с 1 ноября. Прибавку в том числе получат те, кто обращался в Социальный фонд РФ за перерасчетом.

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#владимир путин
#новости
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Для серпуховских школьников прошли уроки доброты
27 октября 2024, 10:32

Урок доброты в Серпухове (Фото: администрация г.о. Серпухов)

Для школьников Серпухова организовали уроки доброты. Один из них состоялся в школе № 18 на тему «О братьях наших меньших. Собаки и кошки — друзья человека».
Как уточнили в городской администрации, занятие проводилось работниками ветеринарной службы. Учащиеся обсудили со специалистами, как содержать животных и в целом правильно к ним относиться с нравственной точки зрения.

Кроме того, затронули тему бездомных животных и правильного взаимодействия с ними при встрече.

В конце урока был сделан вывод, что оказать поддержку бездомным животным может каждый, в том числе, принимая участие в тематических акциях. Таким образом забота о братьях меньших может не только помочь им, но и поменять самих людей в лучшую сторону.

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#новости подмосковья
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Илон Маск впервые прокомментировал слова Байдена о незаконной работе в США
Маск обвинил Байдена во лжи за слова о незаконной работе в США
27 октября 2024, 09:37

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X впервые прокомментировал информацию о том, что он начал свой бизнес в США незаконно.
«Вот теперь его заботят мигранты», — так Маск прокомментировал слова нынешнего американского лидера о своей нелегальной работе.

Ранее издание Washington Post написало о том, что Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, однако так и не поступил на курсы, вместо этого работая над своим стартапом. Согласно информации источника, поскольку Илон не поступил, то у него не было законных оснований оставаться в Америке. Позднее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что «богатейший человек в мире является нелегальным работником».

По словам американского миллиардера, у него было разрешение вести деятельность в США.

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Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 ноября
Доцент Иванова-Швец: с 1 ноября пенсию увеличат гражданам, достигшим 80 лет
27 октября 2024, 08:02

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 ноября 2024 года на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать некоторые категории граждан. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает «Прайм».
По словам эксперта, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также на индексацию могут рассчитывать те лица, которые получили инвалидность 1 группы.

Иванова-Швец пояснила, что в текущем году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 руб. Таким образом, достигшие 80-летнего возраста пенсионеры с 1 ноября будут получать 16269,76 руб ежемесячно.

Уточняется, что прибавку смогут получить и те россияне, которые накануне обращались в Социальный фонд России за перерасчетом.

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В Госдуме рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ
Депутат Чаплин рассказал о методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ
27 октября 2024, 07:42

Фото: iStock/Diy13

Председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ. Об этом информирует РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что злоумышленники по телефону или в мессенджерах требуют оплатить несуществующий долг за услуги. По словам Чаплина, за последнее время жители Подмосковья стали жертвами подобного вида мошенничества.

Настоящие сотрудники ЖКХ никогда не будут запрашивать персональные данные и требовать срочную оплату по телефону, подчеркнул депутат. Он также призвал не поддаваться на преступные манипуляции и всегда перепроверять информацию.

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В России изменят порядок взыскания алиментов
Путин подписал закон о порядке взыскания алиментов после отмены приказа суда
27 октября 2024, 07:14

Фото: iStock/Bet_Noire

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который изменит порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних по причине отмены судебного приказа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе утверждается, что в случае отмены приказа суда по выплате алиментов истец может снова обратиться в судебную инстанцию и взыскать их за весь период, который был указан в отмененном приказе. До этого закона гарантия о том, что алименты будут взысканы за весь срок, отсутствовала.

Подписанный главой российского государства документ предоставляет возможность обжаловать решение суда об отмене приказа, если должник не смог представить свои возражения в установленный срок по уважительной причине.

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#суд
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#семьи
#дети
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Суд арестовал имущество фигуранта дела экс-замглавы таможенного управления ФТС
27 октября 2024, 05:27

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд в Москве арестовал имущество бывшего заместителя руководителя коммерческой компании Станислава Галлямова. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Галлямов обвиняется в попытке подкупа бывшего заместителя главы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Беглова и его супруги.

Утверждается, что при аресте у него были изъяты доли в различных счетах в российских банках, автомобили, квартиры, земельные участки и доли на еще один земельный участок и дом.

Ранее суд арестовал недвижимость сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* в России. Исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко** было возбуждено в январе 2024 года.

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* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#арест
#уголовное дело
#фтс
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В Россию для животных начнут поставлять вакцины из Аргентины
27 октября 2024, 03:12

Фото: iStock/angelp

Российские компании начали переговоры с аргентинскими партнерами о поставках вакцин для животных. Об этом агентству ТАСС сообщил посол южноамериканской страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Дипломат подчеркнул, что Аргентина заинтересована в продаже сельскохозяйственной техники на российском рынке.

Он также отметил, что до сих пор обмены в этих областях происходили на частном уровне, поскольку конфликт на Украине заморозил обмены на государственном уровне.

Ранее Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. По его словам, если Буэнос-Айрес получит такое приглашение, он проанализирует его и примет решение.

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