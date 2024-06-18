Более 5 тысяч бездомных собак отловили в Подмосковье с начала года для стерилизации и вакцинации

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В Московской области с начала года для стерилизации и вакцинации отловили 5 180 бездомных собак. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
В регионе действует программа для регулирования численности безнадзорных животных ОСВВ, в рамках которой проводят их отлов, стерилизацию и вакцинацию, а затем возвращают в прежнюю среду обитания.
В министерстве напомнили, что сообщить о собаке без владельца можно по единому телефону колл-центра 8 (800) 550-65-22. Он работает круглосуточно.
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«В процессе отлова специалисты действуют аккуратно, чтобы не навредить животным и не вызвать у них стресс. Собак привозят в приюты и после обязательного карантина проводят обработку от паразитов, вакцинацию и стерилизацию. Им также устанавливают и ушную бирку микрочип с уникальным номером. Такая отметка означает, что четвероногий не опасен», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В министерстве напомнили, что сообщить о собаке без владельца можно по единому телефону колл-центра 8 (800) 550-65-22. Он работает круглосуточно.
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Лора Луганская