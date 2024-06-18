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Более 5 тысяч бездомных собак отловили в Подмосковье с начала года для стерилизации и вакцинации

18 июня 2024, 20:44
Фото: Istockphoto / Bilanol

Фото: Istockphoto / Bilanol

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В Московской области с начала года для стерилизации и вакцинации отловили 5 180 бездомных собак. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
В регионе действует программа для регулирования численности безнадзорных животных ОСВВ, в рамках которой проводят их отлов, стерилизацию и вакцинацию, а затем возвращают в прежнюю среду обитания.
«В процессе отлова специалисты действуют аккуратно, чтобы не навредить животным и не вызвать у них стресс. Собак привозят в приюты и после обязательного карантина проводят обработку от паразитов, вакцинацию и стерилизацию. Им также устанавливают и ушную бирку микрочип с уникальным номером. Такая отметка означает, что четвероногий не опасен», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.


В министерстве напомнили, что сообщить о собаке без владельца можно по единому телефону колл-центра 8 (800) 550-65-22. Он работает круглосуточно.

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Глава Истры Витушева объявила о благоустройстве трёх территорий для отдыха
18 июня 2024, 20:23

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В городском округе Истра благоустроят сразу три территории для отдыха. Эта тема стала одной из основных на совещании главы муниципалитета Татьяны Витушевой с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным.
Обсуждали реконструкцию будущего сквера в Бужарове, пляжной зоны в Дедовске, на берегу реки Поповка в районе СНТ «Гидропроект», а также сквера в Глебовском.
«Бужарово участвовало во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. Эта территория лишь немногим уступила пляжной зоне – жители отдали за этот объект 6 165 голосов. Жители проявили высокую активность, поэтому проект должен быть реализован. Сделаем всё возможное, чтобы сквер площадью 1,2 га в районе д. №5 на улице Центральной тоже попал в госпрограмму на 2025 год», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Абсолютным лидером голосования, по её словам, стала пляжная зона на берегу Поповки. В будущем году также благодаря активности жителей в городском округе Истра появится уже вторая за три года благоустроенная муниципальная пляжная зона.
«В посёлке Глебовский где проживают свыше 12 тыс. человек, также нужна своя парковая территория. И она появится. Сквер, площадью 1 га будет благоустроен у детского сада № 32 «Сказка», – добавила Витушева.
Она подчеркнула, что в этом году начнётся проектирование, а строительно-монтажные работы завершатся в 2025 году.

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#московская область
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Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника
18 июня 2024, 19:19

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Православные христиане вскоре будут отмечать один из главных церковных праздников – Троицу. На какой день выпадает торжество в 2024 году и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».

Троица в 2024: какого числа


В 2024 году праздник приходится на 23 июня. Дата торжества смещается, однако всегда выпадает на 50-й день после Пасхи.

История праздника Святой Троицы


Согласно церковному преданию, на 50-й день после Христова воскресения Святой Дух сошел на апостолов, которые собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. После чудесного явления апостолы заговорили на разных языках и были наделены способностью исцелять и пророчить. Апостолы отправились в разные части света, чтобы рассказать людям о чуде и проповедовать христианство.

День Святой Троицы был установлен в 381 году. Именно эта дата считается временем рождения христианской церкви.

Суть праздника Святая Троица, традиции


Христиане ассоциируют торжество с освобождением от греха.
В этот день предки устраивали широкие гуляния, плели венки, водили хороводы, пели песни и накрывали столы. Жилье также было принято украшать. В домах пол посыпали свежей травой , а иконы украшают цветами и ветвями березы.

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник


Гадания на Троицу и поминание усопших


В старину на Троицу было принято гадать. Молодые незамужние девушки клали под подушку ветвь березы и загадывали, чтобы им приснился суженый.

Накануне Троицы принято ходить на кладбища и поминать усопших. Как правило, это происходит в Родительскую субботу. Привести в порядок могилы следует заранее.


Чего нельзя делать на Троицу


На праздник Троицы нельзя ссориться и браниться. Считается, что Святой Дух покинет жилище, если оскорбится дурным словом. Плохой приметой станет купание в водоемах. Прибирать в доме или огороде на Троицу также не стоит. Следует избегать шитья и любого другого рукоделия.


Что нужно делать на Троицу


В праздник Троицы следует посетить торжественную литургию и помолиться. После Божественной литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.

Приметы на Троицу


Святая Троица или Пятидесятница считается днем, когда лето окончательно вступает в свои права. Дождливая погода на праздник сулит обильный урожай хлебов и грибов. Если в церковное торжество угодить под дождь – то желания вскоре сбудутся. Хорошей приметой станет радуга в этот день.

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Следком: Все массовые отравления в РФ вызваны продукцией одного производителя
18 июня 2024, 19:10

Фото: istockphoto/dragana991

Все массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Казани вызваны продукцией, изготовленной одним производителем. Это консервированный салат с фасолью.
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По её словам, все отравившиеся заказывали продукты питания через службу доставки. Затем они употребляли в пищу салат, произведенный ООО «Локалкитчен».

Спикер Следкома сообщила, что в настоящий момент задержаны генеральный директор ООО «Локалкитчен», известной также как «Кухня на районе», Антон Лозин, руководитель отдела контроля качества Елена Машкова и фактический руководитель фирмы-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. С ними проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Кроме того, по изъятой во всех указанных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Следователи СК РФ выясняют, в какие ещё регионы страны могла поступать опасная для здоровья продукция. Также устанавливаются пострадавшие от её употребления.

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В Подмосковье по заявкам жильцов более 300 подъездов установили пандусы
18 июня 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области в более чем 300 подъездах установили и отремонтировали пандусы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие компании региона с начала года выполнили по заявкам жителей более 300 задач по установке и ремонту пандусов в подъездах. Пандус в многоквартирном доме обеспечивает комфорт при спуске и подъёме, что особенно важно для маломобильных граждан и для жителей, имеющих маленьких детей», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, управляющие организации должны следить за наличием таких приспособлений, обеспечивать исправную работу платформ, пандусов и подъёмников, а если необходимого оборудования нет, устанавливать его.
«Если в доме отсутствует подобная конструкция, жители могут обратиться в управляющую компанию. Она обязана рассмотреть возможность установки пандуса, подъёмной платформы и других элементов доступной среды», – отметили в ведомстве.
Важно создать для каждого жильца многоквартирного дома комфортные условия, подчеркнули там.

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#московская область
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В шести округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения
18 июня 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Повреждённые пешеходные ограждения отремонтировали на дорогах в шести городских округах Московской области работники Мосавтодора за последнюю неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пешеходные ограждения восстановили, в частности, на дорогах в деревне Пирогово городского округа Мытищи, в солнечногорском селе Алабушево, в посёлке Рыбное Дмитровского округа, на улице Гагарина в Жуковском, на Путилковском шоссе в Красногорске и на улице Ленина в Истре», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках дорог, чтобы снизить риск ДТП с участием пешеходов, а также чтобы исключить заезд автотранспорта на тротуар.

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#московская область
#подмосковье
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Активист из Павловского Посада отправится на Северный Полюс
18 июня 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Активист Движения Первых из Павловского Посада отправится на Северный Полюс. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Талантливые и разносторонние ребята из Павловского Посада продолжают покорять вершины конкурсов федерального масштаба.

«Ярослав Савичев уже побеждал в конкурсе «Министерство школьной моды». И вот мы снова поздравляем Ярослава с большой победой! 11 июня в Москве были объявлены победители финального отборочного этапа пятого сезона научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». В августе победители отправятся в экспедицию на Северный полюс на ледоколе «Росатома», — поделились в пресс-службе.

Попасть в Финал конкурса можно было только выиграв четверть финала и полуфинал, а перед этим пройти много тестов на знания атомной энергетики.

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#путешествие
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Правозащитник объяснил, куда обращаться и кто возместит ущерб после ливней
Юрист Мельников: Существует алгоритм для компенсации ущерба после дождей
18 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Rahmad Wijaya

В Москве и Московской области уже несколько дней подряд идут дожди. Осадки провоцируют неприятности — затопления домов, гаражей, парковок, зданий. Жители, публикуя фото и видео в социальных сетях, просят помощи в решении этой проблемы.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» рассказал, какой алгоритм действий должны выполнить граждане, чтобы компенсировать ущерб.

  1. Нужно пригласить эксперта и произвести экспертизу, понять ситуацию. Если у человека затопило квартиру, значит, крыша протекла. Обычно ведь кто-то производит капитальный ремонт здания, кто-то ведет текущие работы, это ГБУ Жилищник или Управляющая компания — тот, кто должен следить за тем, чтобы крыша была в порядке. Нужно зафиксировать следы и сам факт происшествия. Приглашается, как ни странно, представитель того же самого ГБУ. Можно пригласить частную компанию, чтобы они сделали расчет. На экспертизу нужно обязательно позвать представителя коммунальных служб.
  2. Далее обращаться в экспертное учреждение, уточнить, говорит ли экспертиза о том, что есть вина коммунальных служб.
  3. После этого всего составляется претензия и вместе с экспертизой направляется в коммунальную службу, которая обслуживает крышу, а если они отказываются от компенсации, идти в суд, подавать иск.
Эксперт рассмотрел и другие случаи затопления, посоветовав обращаться в каждом деле в профильную службу.

«Если затопило автомобиль, то нужно в Правительство Москвы соответствующий иск готовить, например, в те профильные службы, которые обслуживают дороги. Если мы говорим, что затопило гараж по причине того, что должным образом не были оборудованы сливы и стоки на улице, то обращаться с иском к администрации, к Правительству Москвы», — сказал эксперт.

Иван Мельников посоветовал обращаться за помощью в составлении претензий и исков к компетентным юристам, чтобы не потратить времени впустую, потому что, проиграв дело, повторно подать иск на его рассмотрение нельзя.

«Я со своей стороны тоже вижу эту проблему и как правозащитник планирую подготовить обращение в адрес профильных служб. Хочу попросить произвести проверку на предмет добросовестности выполнения работ и приемки этих работ профильными представителями ГБУ Жилищник и других органов исполнительной власти», — рассказал специалист.

По словам правозащитника, чем больше будет соответствующих обращений и выигранных исков, тем серьезнее коммунальные службы будут относиться к своим работам, будут исправлять ошибки и менять подход.

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Как поступить в ВУЗ в 2024: порядок действий, список документов
18 июня 2024, 17:55

Фото: iStock/SeventyFour

Российские вузы вскоре начнут прием документов у абитуриентов. О том, в какие сроки нужно подать заявление на обучение, когда будут известны результаты и обязательно ли сдавать ЕГЭ, чтобы стать студентом, расскажет редакция «Радио 1».

Какие документы нужны для поступления в ВУЗ


Все абитуриенты должны предоставить в приемную комиссию паспорт и документ о прошлом образовании. Если поступает выпускник 11 класса, он должен отдать приемной комиссии аттестат о полном среднем образовании, а выпускник колледжа — диплом о получении среднего профессионального образования.
Как правило, с полным пакетом необходимых документов можно ознакомиться на сайте учебного заведения.

Как подать документы в ВУЗ в 2024 году


Подать документы в ВУЗ абитуриент может несколькими способами: через портал «Госуслуги» и с помощью сервиса «Поступление в ВУЗ онлайн». На удобной платформе нужно выбрать нужный ВУЗ, заполнить заявление и прикрепить необходимые документы. Важно указывать те сведения, которые предоставят преимущества при поступлении. Например, победы в олимпиадах или других индивидуальных достижениях.

После отправления пакета документов необходимо ждать уведомления о дате вступительных экзаменов или списках зачисленных. Также можно воспользоваться формой подачи документов, размещенной на сайте ВУЗа.

Во сколько ВУЗов можно подать заявление


В 2024 году абитуриент имеет право подать документы в пять различных ВУЗов, в каждом из которых можно выбрать по пять специальностей. Абитуриент сможет участвовать в конкурсе на каждую из них, и у него остается право подать в тот же вуз еще четыре заявления.

Какие экзамены нужно сдавать для поступления в вуз


Выпускники школ, желающие продолжить обучение по программам бакалавриата и специалитета, должны предоставить приемной комиссии аттестат, который выдается по результатам ЕГЭ. Обязательными предметами для сдачи экзамена являются русский язык и математика. Для каждой специальности также требуется свой набор дополнительных экзаменов ЕГЭ. В зависимости от того, на какую специальность планирует поступать будущий абитуриент, выбирается дисциплина для сдачи экзамена.

Вузы вправе самостоятельно устанавливать проходные баллы по предметам: если результаты ЕГЭ у абитуриента будут хуже требуемых, документы у него не примут даже на платное отделение.


Выпускник Ноздрачёв первым в Подмосковье набрал 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
Выпускник Ноздрачёв первым в Подмосковье набрал 300 баллов по трём предметам ЕГЭ


Вступительные экзамены в 2024 году


В основном поступление в ВУЗы проходит по результатам ЕГЭ, однако некоторые учебные заведения принимают абитуриентов после внутренних экзаменов. Каждый ВУЗ к 1 июня самостоятельно устанавливает даты проведения вступительных испытаний.

Какие абитуриенты имеют преимущества при поступлении


Без вступительных экзаменов на бюджетное обучение могут поступить обладатели медали «Герой России» или трех орденов Мужества, а также их дети. Преимуществом наделены дети медработников, скончавшихся при исполнении трудовых обязанностей во время пандемии Ковида. Инвалиды, дети сироты также могут быть зачислены без дополнительных испытаний.

Участники СВО, их дети, а также абитуриенты, чьи родители получили боевое ранение, заболели или скончались во время участия в спецоперации, также могут быть зачислены в ВУЗ без внутренних испытаний.

Сроки приемной кампании в 2024 году


Прием документов в ВУЗы стартует 20 июня и продлится до 25 июля. Сроки подачи документов на платное отделение могут отличаться — каждый вуз устанавливает их самостоятельно. Конкурсные списки в большинстве учебных заведений будут сформированы и опубликованы до 27 июля.

Как узнать о зачислении в ВУЗ


Абитуриенты смогут узнать о зачислении в ВУЗ по телефону приемной комиссии или на сайте учебного заведения. Уведомление о зачислении может также прийти в личный кабинет «Госуслуг». Однако нужно учитывать, что это может произойти с некоторой задержкой.

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В Подмосковье планируют догазифицировать около 3,8 тыс. СНТ
18 июня 2024, 17:36

Фото: пресс-служба правительства МО

В Московской области в рамках президентской программы «Социальная газификация» планируется догазифицировать около 3,8 тыс. садоводческих товариществ. Особенности этой работы обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв с главами министерств и ведомств региона, а также городских округов, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Мы догазифицировали более 110 тысяч частных домов. Теперь новый вызов, к которому нужно подойти взвешенно – СНТ. Мы должны их газифицировать с умом. Качественная и надежная инфраструктура имеет принципиальное значение – это и электроснабжение, и такая элементарная вещь, как подъезд к дачным участкам», — сказал Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что для того, чтобы работа по догазификации СНТ шла эффективно, необходимо иметь чёткий алгоритм действий.

Как отметил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов, согласно новым правилам, на догазификацию могут рассчитывать СНТ, отвечающие трём критериям: они должны находиться в границах газифицированных населённых пунктов, решение об участии в программе должно быть принято на общем собрании членов СНТ и домовладение должно быть зарегистрировано.

По предварительной оценке, в программу «Социальная газификация» в Московской области попадают около 160 тысяч домовладений в 3,8 тыс. СНТ.

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Социальная газификация с начала года охватила 10 тыс жителей Подмосковья
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#социальная газификация
#андрей воробьёв
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#московская область
#подмосковье
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