Умер последний в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны

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Последний в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил глава региона Игорь Костюкевич в своём Telegram-канале.
Семён Чумаченко отправился на фронт в 1944 году, когда ему было 17 лет. В качестве сапёра-разведчика он дошёл до Берлина, а также принимал участие в освобождении Польши. Одним из самых ярких моментов его фронтовой биографии стал бой около реки Вислы, где под вражеским огнём он взял в плен важного боевика немецких войск.
Губернатор подчеркнул, что Чумаченко был единственным проживающим в Херсонской области ветераном-участником боевых действий Великой Отечественной войны.
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Губернатор подчеркнул, что Чумаченко был единственным проживающим в Херсонской области ветераном-участником боевых действий Великой Отечественной войны.
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Анастасия Чинкова