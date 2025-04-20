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Умер последний в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Фото: iStock/Olga Chetvergova

Последний в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил глава региона Игорь Костюкевич в своём Telegram-канале.
Семён Чумаченко отправился на фронт в 1944 году, когда ему было 17 лет. В качестве сапёра-разведчика он дошёл до Берлина, а также принимал участие в освобождении Польши. Одним из самых ярких моментов его фронтовой биографии стал бой около реки Вислы, где под вражеским огнём он взял в плен важного боевика немецких войск.

Губернатор подчеркнул, что Чумаченко был единственным проживающим в Херсонской области ветераном-участником боевых действий Великой Отечественной войны.

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#смерть
«Война клоунов»: в Раде озвучили неожиданную причину санкций Зеленского против Куклачёва
Дубинский высказался о санкциях Зеленского против Куклачёва
20 апреля 2025, 21:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ввёл санкционные ограничения в отношении дрессировщика Юрия Куклачёва, чтобы избавиться от конкурента. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он подчеркнул, что такая мера была введена, судя по всему, в рамках «подковерной войны клоунов».

Напомним, что на днях Зеленский ввёл новые санкции против российских деятелей культуры и спорта. В их числе Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, Никита Джигурда, Гарик Сукачев, Юрий Куклачев, Александр Розенбаум и другие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#цирк
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«Мы с ним общаемся»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии мужа
Симоньян: находящийся в коме Кеосаян реагирует на внешние воздействия
20 апреля 2025, 18:55

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Режиссер Тигран Кеосаян реагирует на внешние воздействия, голос, сжимает пальцы, а еще моргает. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии мужа, пережившего клиническую смерть в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
«Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой»», — откровенничала главред RT.

Симоньян отметила, что в ответ Кеосаян открывает рот, шевелится и протягивает руки.

«Представляешь, я каждый день к нему ухожу… не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает», — поделилась супруга режиссера.

Еще Симоньян подчеркнула, что первый месяц после случившегося с Кеосаяном все время находилась в больнице с любимым и молилась. Маргарита уточнила, что специалисты не дают никаких прогнозов относительно состояния режиссера

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Родионов день 21 апреля: зачем утром пить воду и почему нельзя давать деньги в долг, народные приметы
20 апреля 2025, 17:58

Фото: iStock/jojoo64

В народном календаре 21 апреля известен как день Родиона-ледолома или Родиона — ревучих вод. В это время начинается активное таяние снега, а реки освобождаются ото льда, издавая громкий шум.
Православные верующие почитают священномученика Родиона (Иродиона) Патрасского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Lester120

Святой Иродион Патарский, священномученик, был связан родственными узами со святым апостолом Павлом и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианство начало распространяться на Балканах, святые апостолы Пётр и Павел назначили святого Родиона епископом города Патры.

Апостол Иродион, который страстно проповедовал Слово Божие, обратил в христианство множество греков-язычников и иудеев. Идолопоклонники и иудеи, разгневанные его проповедью, объединились и напали на святого Иродиона. Они били его палками и забрасывали камнями. Один из нападавших ударил апостола ножом, и тот упал. Но когда убийцы скрылись, Господь воскресил его, и апостол остался невредим.

После этого события апостол Иродион покинул епископский престол в Патрах и ещё много лет странствовал с апостолом Петром. Когда святой апостол Пётр был распят, вместе с ним были казнены апостолы Родион и Олимп.

Приметы дня


  • Много облаков на Родиона — к переменчивой погоде в мае.
  • Гром в этот день — урожай будет богатым, но лето дождливым.
  • Заморозки на 21 апреля — к позднему и холодному лету.
  • Лягушки вышли из спячки — пора готовить землю под посадки.

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Что можно делать 21 апреля


Фото: iStock/AnatolEr

У наших предков в Радионов день существовал значимый обычай, связанный с выпечкой хлеба. С раннего утра хозяева принимались за приготовление хлеба, который затем посыпали солью и ели во время завтрака. Этот ритуал, по мнению наших дедов, защищал от злых духов и привлекал удачу к человеку.

До завтрака рекомендуется выпить стакан колодезной воды, прося ее подарить здоровье и долголетие: вода сегодня обладает целебными свойствами, может исцелить самые тяжелые недуги.

В ночь с 20 на 21 апреля важно запомнить сны. Они могут сбыться в ближайшую неделю.


Что нельзя делать в этот день


Нельзя одалживать кому-либо деньги в день Родиона, так как это по приметам приведет к бедности как для одолжившего, так и для заемщика.

После утреннего умывания проточной водой не следует вытирать лицо. Оно должно высохнуть естественным образом. В противном случае, нарушившего запрет в будущем ожидает горькое разочарование.

Не стоит назначать на 21 апреля важные мероприятия, поскольку они не только не увенчаются успехом, но и могут обернуться значительными материальными убытками.

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#радио 1
#история
#запрет
#приметы
#статьи
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Умерла актриса из фильма «Собака на сене» Елизавета Зима
20 апреля 2025, 16:42

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Заслуженная артистка России Елизавета Зима умерла на 80-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте Смоленского государственного академического драматического театра имени Грибоедова.
«Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. <...> Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней», — отмечалось в сообщении.

Елизавета Зима появилась на свет в 1945 году в Ленинграде. Она была студенткой музыкального училища при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После выпуска Зима трудилась в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. Она стала актрисой Смоленского драматического театра в 1991 году. В 1997-м Елизавете присвоили звание заслуженной артистки России.

Ранее скончался директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов.

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#актриса
#театр
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Росгвардейцы обеспечили безопасность во время прибытия Благодатного огня в Москву
20 апреля 2025, 09:01

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Накануне Пасхи во время прибытия Благодатного огня в Москву сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии совместно с коллегами из МВД России обеспечили общественную безопасность, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу Москве.
Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь специальным рейсом из Иерусалима в международный аэропорт «Внуково» — там его встретили представители епархий РПЦ. Для его транспортировки с борта самолета до кортежа организовали «коридор безопасности».

Потом Благодатный огонь доставили к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и передали в 15 других храмов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве, где традиционно отмечает главный православный праздник.

Вместе с российским лидером на службе также находился мэр Москвы Сергей Собянин.

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