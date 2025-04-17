106-летний ветеран из Королева поделился воспоминаниями о военной службе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королев
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Багаев из Королёва отметил 106-летие. Его воспоминания, которыми он поделился, охватывают ключевые события XX века — от начала войны до запуска первого человека в космос.
На момент начала войны Багаеву было 23 года. Он служил рядовым красноармейцем НКВД и с первых дней участвовал в боевых действиях. Был ранен в боях под Москвой, после лечения вернулся на фронт.
Второе ранение едва не оказалось смертельным, но благодаря донорской крови, которую ему передала девочка-волонтёр, он выжил. Несмотря на предложение остаться преподавать в училище, настоял на возвращении на передовую. Прошёл путь от рядового до командира отряда, участвовал во взятии Кёнигсберга, награждён боевыми медалями.
После окончания войны продолжил службу на Байконуре. Участвовал в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли. Стал свидетелем полёта Юрия Гагарина и его слов «Поехали!».
Николай Багаев остаётся живым свидетелем событий XX века. В 106 лет он сохраняет ясность ума и с уважением относится к пройденному жизненному пути.
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Второе ранение едва не оказалось смертельным, но благодаря донорской крови, которую ему передала девочка-волонтёр, он выжил. Несмотря на предложение остаться преподавать в училище, настоял на возвращении на передовую. Прошёл путь от рядового до командира отряда, участвовал во взятии Кёнигсберга, награждён боевыми медалями.
После окончания войны продолжил службу на Байконуре. Участвовал в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли. Стал свидетелем полёта Юрия Гагарина и его слов «Поехали!».
Николай Багаев остаётся живым свидетелем событий XX века. В 106 лет он сохраняет ясность ума и с уважением относится к пройденному жизненному пути.
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Дайана Хусинова