Ветеран Алёшина из Орехово-Зуева рассказала, как попала на фронт

Фото: 360.ru
Жительнице Орехово-Зуева Александре Семёновне Алёшиной уже 101 год, войну она встретила семнадцатилетней девушкой, рыла противотанковые рвы и научилась снайперской стрельбе, сообщает 360.ru.
В 1941 году Александра Алёшина вместе с другими старшеклассниками работала на заводе: ребята выстаивали многочасовые смены без выходных и праздников. Когда год спустя ровесникам Александры стали приходить повестки, она сама пришла в военкомат и попросилась на фронт. Александру призвали и отправили под Наро-Фоминск — копать противотанковые рвы.
Фото: 360.ru
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«Работать приходилось в сорокаградусный мороз. Лом был такой тяжёлый, что мы брали его вдвоём, чтобы ударить разбить землю», — рассказала ветеран.Потом Александру направили в школу снайперов, где девушка научилась стрелять, маскироваться и работать в паре. По окончании курса она осталась в школе преподавать. На передовую отправились 24 подготовленных ею снайпера. А в 1945 году Александру Алёшину демобилизовали.
Фото: 360.ru
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Лев Каштанов