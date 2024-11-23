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Отставной офицер ВС США Скотт Беннетт, который ранее просил президента РФ Владимира Путина дать ему гражданство, умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила редакция телеканала Russia Today, где он в последнее время работал.
Согласно информации РЕН ТВ, причиной смерти бывшего офицера могла стать болезнь печени. По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, его могли убить «за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине».
Беннет в последние годы критиковал власти Соединенных Штатов, в том числе за помощь Украине.
Напомним, в марте этого года Скотт Беннетт попросил российского лидера Владимира Путина предоставить ему гражданство. Бывший офицер приехал в Донбасс в 2023 году.
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Беннет в последние годы критиковал власти Соединенных Штатов, в том числе за помощь Украине.
Напомним, в марте этого года Скотт Беннетт попросил российского лидера Владимира Путина предоставить ему гражданство. Бывший офицер приехал в Донбасс в 2023 году.
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Екатерина Коршунова