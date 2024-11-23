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Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем во время выступления на торжественном ужине. Трансляция доступна на сайте Белого дома.
Во время приветствия гостей лидер США объявил себя своим мужем и подчеркнул, что данным титулом он гордится больше всего.

Примечательно, что американский президент часто в начале выступлений называет себя «мужем Джилл Байден».



Напомним, в сентябре этого года глава американского государства оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, перепутав место проведения мероприятия.

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#байден
Симоньян заявила о возможном убийстве экс-офицера США Беннетта
23 ноября 2024, 06:24

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что Скотт Беннетт, отставной офицер армии США, мог быть убит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По ее словам, Беннетт «рассказывал правду о конфликте на Украине». Она добавила, что нигде не упоминается, что бывший офицер чем-то болен.

«И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», – подчеркнула она.

24 марта Беннетт попросил Путина предоставить ему гражданство. Американский офицер специализировался на информационно-психологической работе во время службы. В 2023 году он приехал на Донбасс, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.

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Медведев высказался о выдаче ордера на арест Нетяньяху
Медведев: Россия не признает выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху и Галанта
23 ноября 2024, 05:40

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йована Галана. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», – заявил заместитель председателя Совета безопасности.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит в этом никакого смысла и не будет комментировать выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, поскольку считают это юридически недействительным.

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#совбез
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Трамп выбрал кандидата на пост спецпредставителя по Украине
Reuters: Трамп рассматривает Гренелла на должность спецпредставителя по Украине
23 ноября 2024, 05:22

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, которые ознакомились с планами переходной группы.
Гренелл ранее занимал должность посла США в Германии и временного исполняющего обязанности Директора национальной разведывательной службы США во время первого срока Трампа. Согласно источнику, Гренелл «может сыграть важную роль в усилиях по прекращению конфликта, если его кандидатура будет одобрена».

Отмечается, что Трамп пытался создать новый пост спецпредставителя, посвященный урегулированию конфликта на Украине. В то же время окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее Трамп объявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел, а также на позицию главы национального энергетического совета США. Утверждается, что Совет контролирует рост производства всех источников энергии, в основном традиционных.

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#дональд трамп
#сша
#украина
#выборы
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В Госдепе заявили о влиянии связи РФ и КНР на мировую политику
23 ноября 2024, 04:52

Фото: iStock/ FilipBjorkman

Расширение отношений между Россией и Китаем повлияло на мировую политику в целом, и администрация США делает все возможное, чтобы помешать этому. С таким заявлением выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, его слова цитирует ТАСС.
«Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий российско-китайский альянс, но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется», – заявил Кэмпбелл.

Он отметил, что РФ и КНР продолжают постепенно развивать отношения.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США должны вести диалог с Россией, КНР и КНДР, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.

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#россия
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#кндр
#сша
#пентагон
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Трамп выдвинул кандидатуру на пост министра финансов
Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Скотта Бессента на поста главы Минфина США
23 ноября 2024, 04:31

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп назначил инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов», – заявил политик.

Ранее кандидат, баллотировавшийся на пост генерального прокурора, член Палаты представителей Конгресса Мэтт Гетц, отказался от этой должности. По его словам, он решил отозвать свою кандидатуру, потому что в «затяжной драке» за этот пост нет смысла.

Также ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов предложил пост главы Пентагона американскому телеведущему и бывшему армейскому офицеру Питу Хегсету.

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#дональд трамп
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#белый дом
#конгресс сша
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В США заявили об объявлении войны России
Кузмаров: США, разрешив ВСУ удары по России, по сути объявили ей войну
23 ноября 2024, 04:15

Фото: iStock/aapsky

Соединенные Штаты, позволили украинской армии нанести удар ракетой дальнего действия ATACMS вглубь территории России, фактически объявили ей войну. Об этом заявил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров в интервью РИА Новости.
По его словам, ответственность за грядущую катастрофу лежит на правительстве США.

Ранее президент США Джо Байден впервые одобрил использование дальнобойных ракет ATACMS украинскими войсками для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы вовлекала войска из Северной Кореи в боевые действия в Курской области.

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#дональд трамп
#сша
#джозеф байден
#украина
#россия
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Орбан поговорил с Трампом по телефону
Премьер Венгрии Орбан вновь поговорил с Трампом
23 ноября 2024, 03:53

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с избранным президентом Дональдом Трампом 22 ноября. Об этом сообщил сам Орбан в социальной сети X.
«У меня состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Будапеште. Мы сделали еще один важный шаг к членству Румынии и Болгарии в Шенгене. А в конце ланча нам позвонил по телефону Дональд Трамп», – подчеркнул он.

При этом премьер-министр Венгрии не сообщил о содержании разговора с Трампом. Вскоре после того, как кандидат от республиканцев победил на президентских выборах в США 5 ноября, политики поговорили по телефону.

Ранее Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на выборах может приблизить мир на Украине сразу на семь миль.

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#венгрия
#премьер-министр
#сша
#дональд трамп
#орешник
#украина
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Лавров заявил об испуге Зеленского в связи с запуском ракеты «Орешник»
23 ноября 2024, 03:43

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский испугался реакции Москвы на применение украинскими войсками оружия дальнего действия на территории России. Об этом пишет ТАСС.
«Хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», – сказал глава ведомства.

Министр прокомментировал реакцию украинских властей после применения российской армией экспериментальной ракеты средней дальности «Орешник». Он сказал, что заявление Зелененного западным политикам о нехватке оружия на Украине указывают на опасения ответа со стороны России.

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#мид рф
#россия
#владимир зеленский
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Зеленский раскритиковал Верховную Раду за отказ работать
23 ноября 2024, 03:13

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал Верховную Раду и иностранные посольства за отказ работать из-за угрозы атаки.
По его словам, если в стране нет воздушной тревоги, то страна, заводы и посольства «должны работать одинаково».

«И воспринимать информацию, в частности, от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной», — подчеркнул он.

Политик пояснил, что это касается как Верховной Рады, так и других структур и ветвей власти, в том числе государственных органов в регионах. Украинский лидер добавил, что при объявлении авиаудара все должны отправиться в укрытие. В противоположной ситуации он подчеркнул, что «мы должны продолжать работать и служить“.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что будет поддерживать постоянный контакт с иностранными дипломатическими миссиями.

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#владимир зеленский
#украина
#верховная рада
#воздушная тревога
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