Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем во время выступления на торжественном ужине. Трансляция доступна на сайте Белого дома.
Во время приветствия гостей лидер США объявил себя своим мужем и подчеркнул, что данным титулом он гордится больше всего.
Примечательно, что американский президент часто в начале выступлений называет себя «мужем Джилл Байден».
Напомним, в сентябре этого года глава американского государства оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, перепутав место проведения мероприятия.
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Примечательно, что американский президент часто в начале выступлений называет себя «мужем Джилл Байден».
Напомним, в сентябре этого года глава американского государства оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, перепутав место проведения мероприятия.
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Екатерина Коршунова